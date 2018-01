Obras. Las regalías provenientes de Veladero durante los últimos años fueron utilizadas para obras viales, cloacas y pavimentación en el departamento Iglesia, entre otras. La mina en 2014 ya representaba el 35 % del Producto Bruto Interno de la provincia de San Juan.

El 2018 arranca para Veladero y Pascua Lama con una fuerza renovada, partiendo que la fusión entre Barrick Gold y Shandong Gold, dieron origen a una nueva compañía que se denomina Minera Andina del Sol. El objetivo de la nueva empresa para el año minero que comienza no solo consiste en avanzar con proyectos como Lama subterránea y El Indio, sino que también implica mantener el ritmo de producción en la mina iglesiana y demostrar los grandes beneficios que desde hace años viene generando a la economía local y nacional. Según datos oficiales que surgen de las declaraciones de la empresa al gobierno local, desde el inicio de Veladero, la ex compañía Barrick Gold lleva pagados $1.850.283.736,73 en materia de regalías mineras. Vale aclarar que se entiende por regalía a la contraprestación económica establecida por ley, mediante la cuál los titulares de concesiones mineras pagan mensualmente y de forma obligatoria al Estado una alícuota por la explotación de los recursos minerales metalíferos o no metalíferos.

A su vez, también se conoció que desde el origen de la mina y hasta la declaración jurada de diciembre de 2017, la empresa lleva pagados $460.976.104,26 en derechos de exploración al Instituto Provincial de Exploración y Explotación Minera (IPPEM).

La misión. “Tenemos la responsabilidad de hacer bien las cosas en todos los ámbitos, podemos colaborar para que la Argentina crezca”, dijo Fernando Giannoni, director Ejecutivo de Minera Andina del Sol, al momento de la presentación de la firma.

Vale destacar que las cuantiosas cifras mencionadas anteriormente vienen solo a confirmar el fuerte derrame económico que la actividad minera generó en la economía sanjuanina desde de la puesta en marcha de la mina Veladero, allá por el año 2003. Los cálculos porcentuales indican que solo la mencionada explotación iglesiana ha generado, en promedio, más de 97 millones de pesos para cada departamento sanjuanino en concepto de regalías desde su inicio de actividad. A su vez, si el pago total por derechos mineros realizados por la compañía al IPEEM desde 2003 a la fecha se divide en la cantidad de años de actividad (15) da una cifra promedio superior a los 30 millones de pesos pagados por cada año de trabajo.

30 millones de pesos, promedio, paga la empresa que opera la mina iglesiana al IPEEM en materia de derechos mineros.

En el contexto histórico de la mencionada empresa en territorio sanjuanino, vale recordar que el pasado 20 de diciembre fue presentada la nueva compañía nacida de la fusión de la conocida Barrick y la estatal china, Shandong Gold. En el acto que formalizó la entrada en funciones de la nueva multinacional, el director ejecutivo, Fernando Giannoni señaló que: “el nuevo logo representa las montañas, que es donde desarrollamos nuestra actividad. Nuestra huella minera, una síntesis del dibujo generado por la acción de nuestro trabajo en el entorno en que trabajamos, está trazada con líneas puras y el color verde de la esperanza y la seriedad, pero también de la claridad con que trabajamos”. Y agregó: “Nuestra misión es ser la compañía sanjuanina líder global en la gestión innovadora de los recursos naturales, y mediante el aporte de todos los equipos de la organización, crear valor, oportunidades y prosperidad para nuestros accionistas, gente y comunidades donde operamos”.