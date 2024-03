Inspirado en la muestra "La Tierra nos habla" del talentoso artista plástico Carlos Gómez Centurión, que está en exhibición en el hotel Hilton, el artista textil Francisco Zito ha creado una colección exclusiva de cinco vestidos elaborados con materiales sustentables, denim y textiles reciclados. La perfomance contará con la participación de cinco destacadas mujeres que lucirán estas piezas: Ingrid Grudke, modelo; Virginia Agote, gestora cultural y curadora; Flora Alvarado, artista visual y voz del colectivo de identidad marrón; Mercedes Pereyra, diseñadora y emprendedora sostenible y Camila Crescimbeni, Business Development and Institutional Relations Manager en The Future Co., una empresa de impacto social.

El origen creativo de esta cápsula se basa en la naturaleza misma: la diversidad de colores y texturas presentes en la madre tierra y el cosmos, mostrando un compromiso con la sostenibilidad y lo orgánico. Cada vestido representa una expresión única que fusiona arte y moda de forma innovadora y auténtica. “El arte siempre ha ejercido su influencia en la moda, pero cuando el artista textil se atreve a ir más allá de referencias o guiños sutiles, y en su lugar crea en conjunción con el artista visual, se genera una obra auténticamente extraordinaria y original, abriendo un espacio nuevo y emocionante donde ambas disciplinas se dan la mano”, expresó Francisco Zito.

Con esta iniciativa, Hilton Buenos Aires también da cierre a la exitosa muestra "La Tierra nos habla", que ha sido visitada por un gran número de personas desde su apertura en noviembre de 2023. La muestra, curada por Andy Benegas y organizada por Christy Russo, ha tenido como objetivo principal

concientizar sobre el calentamiento global y el cambio climático, con el fin de alertar a la comunidad mundial sobre los efectos nocivos en nuestro planeta. Para la muestra, se convocó a tres destacados artistas argentinos contemporáneos: Carlos Gómez Centurión, Teresa Fernández Mouján y el artista e ingeniero Joaquín Fargas. Hilton Buenos Aires reafirma su compromiso con la igualdad de género y la sostenibilidad, utilizando el arte y la moda como herramientas poderosas para inspirar un cambio positivo en nuestra sociedad.

CARLOS GÓMEZ CENTURIÓN

Oriundo de San Juan, y con un padre geólogo, él mismo cuenta que el ámbito de la montaña le pertenece desde pequeño. Esta apropiación en el lenguaje pictórico traduce la idea de mímesis ligada a la tradición del paisaje. Sus telas, impregnadas de tierra y arcilla sumado al ejercicio de la pintura, dan cuenta del testimonio vivo de la naturaleza en sus ”montañas textiles”. En la muestra “La Tierra nos habla” que el hotel Hilton exhibe desde el mes de noviembre, Centurión, presenta una serie de telas colgantes que intervenidas por la pintura y mediante la técnica del frottage, se apropian del paisaje de la montaña.

FRANCISCO ZITO

Diseñador, hoy artista textil. Desde el año 1996 Francisco, oriundo de San Juan, comenzó a realizar varios desfiles de Colección, como Moda Joven Sanjuanino con la Fundación Nueva Vida (lucha contra el VIH); Diseño de Vestuario Fiesta Nacional del Sol, Colección Alta Costura PRE Mica Cuyo. Igualmente realizó un proyecto con el artista plástico Carlos Gómez Centurión, con telas intervenidas por el mismo artista en la Cámara Argentina de Moda y participación en Multiespacio The Room, Chile, jurado de Miss Chile y otros. En estos últimos tiempos, se avocó a enseñar gratis diseño y alta costura a los presos sanjuaninos. Llevo la moda al Penal para transformarla en una herramienta.

CAMILA CRESCIMBENI

Es profesora universitaria y mamá de 4. Actualmente es Business Development and Institutional Relations Manager en The Future Co., una empresa de impacto social. Anteriormente se desempeñó como directoria nacional de juventud en el Ministerio de Desarrollo Social.

INGRID GRUDKE

Modelo, actriz, presentadora, representando la multiculturalidad en nuestro país, la corriente migratoria y el federalismo. Es oriunda de Oberá, Misiones.

FLOR ALVARADO

Artista visual, modelo marrona y curvy. Estudió en la Universidad Nacional de las Artes. Es activista y coordinadora del Área de Artes Visuales del Colectivo antirracista Identidad Marrón. Su trabajo invita a debatir sobre las representaciones de las corporalidades marrones indígenas en la actualidad.

MERCEDES PEREYRA

Diseñadora y emprendedora sostenible, dueña de “Será vintage” fue seleccionada para abrir la Pasarela como modelo Silver en Madrid.

VIRGINIA AGOTE

Gestora cultural y curadora. Reside en San Juan desde el año 2006, donde se desempeñó como secretaria de Cultura de la provincia, luego de ser directora del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson; directora del complejo musical Auditorio Juan Victoria; creadora del Centro Cultural Estación San Martín, entre otros. Es miembro del Consejo Internacional de Museos ICOM desde 2012. Fue jurado de importantes premios y salones.