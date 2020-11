La reducción de costos de producción en la aceituna aceitera y su tecnificación han marcado la posibilidad de incorporar tecnologías de avanzada.



Existen diferentes niveles de incertidumbre y durante la pandemia, atravesamos todos. Así algunas actividades agroindustriales accionan con cierta previsibilidad en su futuro, otros con futuros alternativos, pero la gran mayoría en la pospandemia; se sienten anclados ante un abanico de escenarios probables o peor aún, ambigüedad de resultados probables.



En este contexto las dos actividades de mayor agregado de valor a la producción primaria sanjuanina han tenido un año, según el tamaño de cada empresa, difícil pero alentador y es por ello que Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO consultó a los actores de la producción de vinos, mostos, pasas, aceite de oliva y aceitunas.

PUM PARA ARRIBA

Para la magister Susana Matar "el año ha sido bueno para las firmas medianas y grandes que han podido exportar aceite de oliva virgen extra y aceitunas a mercados como España, EEUU y Brasil entre otros".



"A pesar de la pandemia se pudo elaborar y si bien al principio se pensó en un contexto adverso, el ritmo marcó mucho movimiento en los mercados y mayor consumo de aceite de oliva, que ojalá algún organismo haya podido medir", señaló una de las coordinadoras del Centro Regional de Análisis Sensorial de Alimentos de la UCCuyo.



"En aceituna de mesa me llamó mucho la atención Perú. Hoy vende sólo Arauco en conserva al exterior, su economía estable a nivel europeo, simpleza y bajos costos de producción está generando una dura competencia. Además están estudiando y especializándose viajando a los países competidores y estudiando sus modelos, como el egipcio y su dumping social".

El ingeniero Leonardo Moral se mostró y destacó que el próximo 26 de noviembre es el Día Mundial del Olivo, símbolo de la paz. Plantarán un olivo en la plaza de Pocito.

NUEVAS REALIDADES

Para el ingeniero Leonardo Moral "la olivicultura argentina ha decantado ya los modelos de pequeñas superficies productivas y aquellos con serios problemas de costos como el ser electro intensivos".



Destacó: "Este nuevo escenario encuentra a La Rioja liderando en superficie de olivares con unas 24 mil hectáreas fundamentalmente conserveras, seguida por San Juan con unas 17 mil hectáreas y luego Catamarca y Mendoza comparten el tercer lugar con cerca de 10 mil hectáreas. Córdoba y Mendoza vienen achicando sus superficies mientras el sur bonaerense y algunos oasis patagónicos sumarían unas 2.000 hectáreas".



Para Moral "el 2020 fue un buen año en ventas externas, pero con precios bajos. Hoy nos queda muy poco stock en las fábricas y sólo las pequeñas elaboradoras tienen aceitunas y óleo en existencia. El mundo quiere comer sano y elige oliva".



"En cuanto a precios los mismos se han mantenido en un promedio de U$S 2.500 la tonelada de virgen extra según su calidad, fundamentalmente requerido por España, país donde en esta campaña y a pesar de la cosecha récord, va a faltar aceite' indicó el ingeniero agrónomo agregando: "En aceitunas pasa los mismo con la demanda de EEUU, Chile y Brasil y el precio rondó en los U$S 1.100 la tonelada de la común y unos U$S 1.500 la "maquinada" o "descarozada".

Para el ingeniero Facundo Vita el contexto internacional de menor producción olivícola favorece a la Argentina.

NUEVA CAMPAÑA

Para el ingeniero Facundo Vita, especialista internacional en olivicultura del INTA San Juan, "la campaña 2021 viene con muy buena producción en volumen y también calidad hasta ahora. Salvo en algunas zonas puntuales como Chilecito y Aimogasta, donde las heladas tardías afectaron los procesos de formación de yemas florales. Hubo abundante floración y la cosecha, si Dios quiere, será abundante".



Finalmente marcó: "Hay un notable aumento de la demanda y esta campaña la producción global olivícola se reduciría un 3,4%. Si bien hay más consumo en el mundo, la Unión Europea respondió a los reclamos de sus olivicultores generando stock de encaje para salvaguardar el precio de las aceituna y comienza la cosecha española con el precio en alza".





EL DATO

Para conocer y seguir los precios internacionales del aceite de oliva y aceitunas puede consultarse el website: https://www.mercacei.com

Confuso panorama pasero

Las empresas paseras redujeron sus volúmenes en un 25 % por distintos motivos según informaron algunos paseros.



Mientras el sector vitivinícola espera una mejora sustancial en los ingresos de los productores primarios, en virtud de los aumentos de la exportación de vino a granel en un 90,5% respecto del año pasado, los exportadores de pasa enfrentan un escenario ambiguo en el corto plazo.



No sólo el impacto de la pandemia y la paralización de las compras del mercado brasileño impactaron, sino también el enrarecimiento del mercado local de la uva secada al sol. "Este año aparecieron numerosos operadores, muchos de ellos mendocinos, que han acaparado una porción importante de la oferta exportable a bajos costos y de los cuales no hay mucha información sobre sus modos de operar", coincidieron en señalar tradicionales exportadores.



En cuanto a las expectativas comerciales se sabe de al menos un par de plantas de pasas de uvas en oferta de venta por diferentes motivos, pero que suman a la confusión del momento en que los bajos precios ha caracterizado la plaza.



Si bien las empresas más formales lograron valores promedios oscilante en los U$S 15 FOB la caja de kilogramos entre enero y octubre, este valor fue un 25,9% menor que el del 2019, cuando el promedio, a esta altura del año, marcaba los U$S 2,05 FOB. Claro está que el tipo de cambio era diferente y la presión del tipo de cambio oficial actual, ahogan al sector por costos "en modo Blue". En volúmenes los datos difieren y mucho, ya que las operaciones marcan una reducción del 3,9% en kilogramos respecto del año anterior, pero en datos no oficiales.

MENOS VENTAS

Para el empresario Jorge Turcato de la firma Cavabianca SRL, "los volúmenes desecados y exportados fueron un 25% menor a los del año pasado. Las heladas del año pasado y el abandono de parrales nos llevaron a esta reducción".



"Nosotros ya exportamos prácticamente todo y no nos queda una pasa", indicó el empresario destacando luego, "terminamos un año con precios en baja y con perspectivas favorables para el próximo si no se enrarece el mercado de la oferta exportable".



Para Turcato "el tipo de cambio plantea asimetrías grandes en cuanto a la construcción de los costos de exportación y por ende los precios relativos internacionales presionan a la baja".



Para Juan José Ramos de Vitícola Cuyo, "los valores internacionales no permiten el actual sistema de cambio y lo que es peor, parece que vienen buenos tiempos en demanda de pasa, pero la gran pregunta es: ¿habrá producción en San Juan para abastecerla?, porque hay mucho abandono de parral".



Desde Industrias Meló, Guillermo Meló destacó que 'nosotros estamos terminando de procesar y exportar toda la pasa entre esta semana y la próxima. Los precios fueron muy bajos en relación a otros años y en Brasil, nuestro principal comprador, especulan mucho con los precios".



Cabe destacar finalmente que en la campaña que termina un productor de uva para pasa recibió unos $13 promedio por kilogramo frente a los $6,50 de las mosteras.

Cattorini agotó su stock

La empresa trabaja a todo vapor y la demanda obliga a evaluar planes de inversión futura.

"Para la venta de vinos en el país y al exterior es un muy buen año", afirmó Hugo Carmona Torres, vicepresidente del INV, agregando que "el mercado interno de vino fraccionado creció un 8,6 % entre enero y septiembre comparado igual 2019". Y destacó: "El botellón de más de un litro es el que creció un 43%, es el envase que tracciona el mercado. Creció también la damajuana un 11% y cayó el tetrabrik un 2.8%".



En cuanto al mercado externo marcó finalmente que "la venta externa de vino fraccionado de enero a octubre aumentó un 6,1% mientras a granel un 90,5% respecto del 2019. En octubre pasado el envío al exterior fraccionado fue un 2,1% mayor que en el mismo mes del año pasado y en granel un 5,1%".

A FULL

Pablo Ponce Bruner es gerente de la Planta San Juan de la firma Cattorini y señaló a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO que "el aumento de la demanda de vino fraccionado nacional e internacional marcaron un significativo impacto en el proceso del vidrio".



"Hoy nosotros procesamos con una capacidad instalada con tipo de proceso continuo que dificulta dar saltos en los volúmenes de fundición y producción de envases vidrio. Por ende sólo podemos medir el impacto en la demanda por el stock existente".



"Nosotros en ningún momento dejamos de producir en un 100% para el mercado vitivinícola durante la pandemia y agotamos el stock inicial con que contábamos al inicio del aislamiento social preventivo, con un pico de demanda entre los meses de mayo a agosto", indicó el directivo de la firma, agregando finalmente, "hoy se está despachando a medida que se produce el botellón, la botella y los productos especiales como la damajuana con una producción adicional de la normal en un 50% y también en espumantes".





EN NÚMEROS