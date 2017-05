El gremio Asijemin, que nuclea a los trabajadores jerárquicos de la minería, presentó recientemente un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para modificar el régimen jubilatorio de todos los operarios mineros del país. El escrito, fundamentado en un decreto no reglamentado del gobierno de Onganía, pretende que los trabajadores mineros que desarrollen tareas subterráneas puedan jubilarse a la edad de 50 años (hombres) y 47 años en el caso de las mujeres. A su vez, establece que los trabajadores mineros que desempeñen tareas en dependencias mineras a cielo abierto, canteras y cementeras, podrán acceder a la jubilación ordinaria a los 55 años de edad los hombres y 52 años las mujeres.



“Quiero que quede claro que no llamamos a un conflicto sobre posicionamiento político, sino a la necesidad de reivindicar un derecho fundamental del trabajador y que nosotros creemos que debemos defender”, aseguró Marcelo Mena, secretario General de Asijemin. Y continuó: “Hay que entender que esto no se trata solamente de que todos los mineros del país puedan jubilarse con 50 o 55 años. Se trata de que las diferentes actividades que rodean a esta importante industria genera en la personas un gran desgaste y también una vejez prematura. Más allá de ser un trabajo gratificante, genera un impacto en la salud de los trabajadores y nosotros como representantes debemos asegurar un tiempo de calidad junto a su familia y sus seres queridos. No creemos que se deba esperar hasta los 65 años para lograr dicha tranquilidad cuando se ha trabajado mucho tiempo a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar o a más de 400 metros bajo tierra”.



El proyecto general del sindicato jerárquico ya fue presentado en al Cámara Baja de la Nación (Cámara de Diputados), acompañado y promovido por la diputada Alicia Socaire. El escrito entrará en comisiones para tomar estado parlamentario. Esto implica que será revisado y evaluado por las comisiones de trabajo, minería y previsión social.



“Estamos organizando diferentes campañas con firmas y pedidos para lograr el apoyo necesario para la futura sanción de la ley. Estamos solicitando a las autoridades nacionales, empresas mineras y representantes de distintos sectores que nos acompañen cuando se trate el proyecto, porque más allá de que lo hemos presentado nosotros, generará un beneficio para todos los mineros del país”, dijo Mena.



Cabe recordar que en el año 2015, el gremio AOMA (Asociación Obrera Mineros Argentina) también presentó un proyecto con la intención de modificar el régimen jubilatorio de los trabajadores mineros para que pudieran acceder al beneficio con 55 años. El escrito, también basado en el decreto de Onganía del año 1968, planteó en principio un régimen opcional para las empresas, pero no tuvo el eco parlamentario necesario para beneficiar a todos los mineros del país. Sin embargo, la empresa calera FGH optó por el sistema diferencial de Anses y jubiló a varios integrantes de su planta que ya contaban con 25 años de aportes y 55 años de edad.

La idea. Representantes del sindicato jerárquico explicaron a autoridades nacionales el proyecto de modificación provisional para todo el sector minero.