La especialización de la mano de obra y la mecanización, junto a la incorporación de tecnologías, sigue siendo el principal desafío de los olivicultores.



Desde hace dos semanas comenzó la cosecha de aceitunas para conserva en Argentina, con olivas de Catamarca y La Rioja. Esta semana que finaliza comenzó la recolección también San Juan completando las tres principales provincias olivícolas del país.



En un año complejo en cuanto a la macroeconomía y fundamentalmente la competitividad internacional de toda la oferta regional olivícola, las principales notas de la campañas están vinculadas a diferentes aspectos nacionales e internacionales



Lo malo



* La merma sustancial en la cosecha de la variedad manzanilla por cuestiones agroclimatológicas , principal aceituna para conserva del país por los fuertes vientos cálidos ocurridos fundamentalmente en La Rioja y Catamarca. Se habla de hasta un 70% de merma en esta variedad.



* Las demás variedades tanto de mesa como aceitera, reduciendo las expectativas favorables planteadas originalmente por tratarse de un año con "vecerismo" -alternancia en la producción- para en alza.



* Los fuertes aumentos o "tarifazos" en los costos energéticos complican en primer lugar la disponibilidad de agua para riego en provincias sustancialmente desérticas electro intensivas a la hora de extraer el agua para regar los cultivos. Muchas empresas han sido obligadas a reducir las horas de riego y con ello la productividad por hectárea.



* El aumento de los combustibles y electricidad neutralizaron los efectos de la devaluación al impactar de lleno en economías regionales donde los fletes y costos de labores culturales tienen un impacto decisivo en la conformación final de las cotizaciones a la hora de exportar.



* La falta de mano de obra especializada sigue siendo un tema crucial a la hora de desarrollar esta actividad.



* La colocación de un impuesto específico o retención de $4,00 por U$S exportado -equivalente a un impuesto final del 10 al 13% según el tipo de cambio- a las exportaciones regionales termina condicionando el éxito competitivo de la oferta exportable local.



* La segunda mejor cosecha de olivas en España provocó una retracción en los valores de la oferta internacional aceite de oliva, aunque se esperan subas.



Lo bueno



* La excelente calidad, tamaño y sanidad de las aceitunas para mesa en todo el país.



* No todos los costos de la cadena olivícola han aumentado al ritmo inflacionario impuesto por la devaluación argentina. La mecanización sigue en aumento.



* La excelente calidad y cantidad de aceite extra virgen elaborados en nuestro país en general y San Juan en particular.



* El aumento de la demanda de aceituna conserva en los EEUU y otras naciones potencia y mejora la posición y condiciones de negociación internacional para Argentina.



* También la creciente necesidad de España de importar aceite de oliva extra virgen colabora con los elaboradores argentinos. Los problemas estructurales y culturales españoles le impiden obtener más de un 30% de su elaboración como óleo calidad virgen extra.



* El clima juega malas pasadas en todo el mundo, como en Italia, donde se quedó con el 50% o más de la aceituna y mermas importantes en Grecia, Turquía y Túnez entre otras naciones.



Finalmente cabe destacar el aumento del consumo y apertura de nuevos mercados en Asia y oceanía, con paladares menos estructurados.



LOS NÚMEROS OLIVÍCOLAS



0,45 a U$S 0,55 llegó a cotizar el kilogramo de aceituna conservera el año pasado en San Juan.



0,30 a U$S 0,45 osciló la cotización de aceituna aceitera en el 2018 para las fábricas locales.



3,80 euros cotizaba en febrero del año pasado el kilogramo de aceite de oliva virgen extra en el mundo.



2,80 euros por kilogramo es el precio internacional actual por kilogramo del aceite de oliva virgen extra.



1.200 a U$S 1.600 valor FOB es la cotización actual de la aceituna conserva local dependiendo del tipo.

“Debemos apostar a los nuevos tipos de demanda en el consumo y uso del aceite de oliva y aceitunas consignó el ingeniero Esteban Santipolio en la Fiesta del Sol.

La opinión de los protagonistas nacionales





La industria olivícola atraviesa momentos cada vez más complejos. Un dato poco alentador es que la plantación de olivos está en estado catatónico. Hay invernaderos locales que hace más de 9 meses no venden una planta. Así analizan la situación sus protagonistas:



Desde La Rioja, el licenciado Diego Jesús Andrada, gerente de la Cámara Olivícola Riojana -COR-, señaló que "las actividades de la cosecha 2018/19 se iniciaron aproximadamente en la última semana de enero. Paulatinamente las diferentes zonas olivícolas de nuestra provincias fueron incorporándose con las variedades de mesa, Aloreña, Manzanilla, Picual y Barnea".



"A mediados de marzo aproximadamente se podría iniciar la recogida de la variedad Arauco en determinadas zonas. Las perspectivas de los kilos cosechados son magros en el departamento homónimo", agregó el especialista. "Las expectativas de los productores en relación a los kilos a recoger fue decayendo a medida que la cosecha se iba acercando", indicó Andrada agregando: "Los departamentos Capital y Arauco son las regiones olivícolas en donde la reducción de los kilos es mayor por el intenso calor en la floración. En Chilecito, se suma a este fenómeno, fuertes lluvias con granizo, en dos oportunidades, una en diciembre y otra en enero,que de alguna manera terminaron afectando también a estas variedades".



"Se estima una campaña de 15% menos que la de 2016/17 -ciclo récord en producción-", indicó el directivo agregando que "el precio rondaría los 0,55-0,60 dólares por kilo, dependiendo de la variedad, estado de la fruta, de la relación entre el elaborador y su proveedor, ese precio puede mejorarse un par de puntos más".



Merma local



Para el ingeniero Tomás Masanes de Mat SRL, empresa que el año pasado en un año pobre exportó 35 contenedores de aceituna conserva tipo californiana, "Hay buena demanda este año en EEUU, pero poca producción nacional. Hay un 70% menos de variedad Manzanilla, por ejemplo".



"Pero lo más grave es que la clase política castigando nuestra producción con retenciones y destruyendo todo lo construido en las dos últimas décadas en la Argentina olivícola" afirmó Masanes agregando, "el mundo subsidia la producción por que la y nosotros castigamos".



Por su parte el licenciado Paulo Agüero, especialista de la firma Tío Yamil, consignó que "para tomar como parámetro la cosecha récord del 2017, la campaña pasada la merma fue del 50% aproximadamente tanto en variedades conserveras como aceiteras".



Pero alertó: "estamos esperando para este ciclo menos aceituna de lo que originalmente mostraron los olivos en su floración. De un 30 a 40% menos en relación al 2017. Y es que el año pasado hubo "vecerismo para abajo" y en este aborto de flor. Respecto del mercado mundial Agüero consignó: "España -principal productor y exportador- enfrenta su segunda mejor cosecha de la historia. Pero hay naciones complicadas por el clima, como Italia, con una merma del 50% de sus aceitunas, así como Gracia, Turquía y Túnez".



"España movió el valor internacional del aceite para abajo, de 3,80 euros el kilo de óleo en febrero del 2018, este mes cotizó a 2,80 euros. Ahora debemos ajustar nuestros costos", explicó finalmente entre otros conceptos.



Oportunidad



Toda crisis plantea una oportunidad, y así lo plantea el ingeniero Esteban Santipolio de Finca Tutuna y asesor de empresas al indicar que "España está haciendo un camino exportador importante. Crece en exportaciones obligada a comprarnos aceite para mejorar su calidad por corte, pero además abre nuevos mercados, con nuevos paladares y una cultura de consumo no tan estructurada, es decir, dispuesta a incorporar el aceite de oliva de modos y formas nuevas y en platos no tradicionales para nosotros".



Marcó como rumbo futuro para el consumo "las opciones de consumo del óleo saborizado con cítricos, aromáticas y especias. Hay un nuevo mercado que apuesta a la practicidad. Aceites con ajo o provenzal listos acelerar la preparación de las comidas por ejemplo", agregando entre los modos, "la incorporación en algunas regiones de españa el mismo pico vertedor del whisky, para que las botellas en la cadena horeca -hoteles, restaurantes y catering- no pueda rellenar los envases de sus restaurantes. Esto es digno de imitar, así como la obligación de servir solo aceite de oliva, que al finalizar el consumo, uno puede llevarse la botella como si fuera un vino, por ejemplo".







LA FRASE





"En Manzanilla y Arauco las perspectivas en kilos cosechados son magros en gran parte de La Rioja, también para otras variedades como la Aloreña".



Lic. Diego Andrada - Gte. Cámara Olivícola Riojana



LA FRASE





"En aceituna de mesa hay menos volúmenes de producción y mejores precios internacionales para esta campaña. EEUU está demando mayor cantidad".



Ing. Tomás Masanés - Mat SRL



LA FRASE





"En calidad, sanidad y tamaño de aceituna la cosecha viene muy bien. Pero hay menos de lo esperado. El Fenómeno Climatológico "El Niño" nos perjudicó".



Lic. Paulo Agüero - Tío Yamil

Fotos: archivo.