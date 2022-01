Colaboración: Los Cofedidores

Claudio Alessio -el creador y craneador del espacio web Los Cofedidores que ofrece un enorme despliegue de actividades y talleres de juegos, creatividad, exploración y creación para niños, adolescentes y padres de toda Latinoamérica- tiene en sus manos una invitación a salir a mirar alrededor de la casa. Espiar o ver el cielo, el pasto, la tierra, el agua que corre por las acequias, si hay algún charquito también. Pero ojo, no se trata de hacer un vuelo rasante con los ojos. Sino de observar en profundidad para encontrar un nido quizás. También hojas con diferentes formas, colores y por qué no, perfumes y aromas. La convocatoria es a descubrir si hay pájaros, insectos u otros seres vivos, en el mismo espacio. Sólo por citar algunas ideas (que no necesariamente serán las que Alessio proponga para la actividad).



Con la mirada no se termina la propuesta. Hay que escuchar bien, investigar un poquito y sacar fotos.



Lo que este educador, filósofo y papá de dos pequeños, se trae bajo la manga es una insinuación muy entretenida, especial para curiosos, tengan la edad que tenga, para aventurarse en la ciudad a experimentar, explorando y descubriendo la biodiversidad que hay en el patio o el jardín de la casa, en el vecindario, en las plazas y parques.

¿Cómo es esta aventura? Claudio lo explica sencillo: "a veces es muy bueno salir de la indiferencia en la que vivimos y que ni siquiera nos invita a mirar alrededor y entender la vida dentro de la ciudad, la convivencia con otros seres y por qué no comprender que estamos dentro de un bosque por ejemplo, aunque no parezca. Aventura en la Ciudad es animarse a descubrir esa Biodiversidad. No es una competencia. Sino un gran descubrimiento para compartir en familia, un tiempo de calidad y de diversión, de entretenimiento puertas afuera de casa, sin aparatos sofisticados, solo motivados por el querer saber un poco más. Pueden participar todos los integrantes de cada grupo familiar, desde abuelos a nietos o hacerse de manera individual, sin importar la edad".



La iniciativa en cuestión tiene un cronograma pautado. El día 29 de enero entre las 10 y las 10:30, de manera virtual (ver Preparados, listos, ya) se darán a conocer lo que "Los Cofedidores" llaman las misiones y retos, es decir, lo que cada grupo debe hacer y recolectar en imágenes acerca de la flora, fauna y de la naturaleza en general. De hecho, las misiones tienen que ver con el hallazgo, observación, fotografiado y filmación. Estas pautas serán develadas en ese momento, porque hasta entonces serán un secreto.



"A partir de ese momento, los participantes tendrán entre las 10:30 y las 18:30 para alcanzar la mayor cantidad de propuestas posibles. Si bien hay una guía, la actividad se realizará libremente, como cada familia se organice y en el tiempo que quieran dedicarle. Eso sí, la idea es que no corten hojas, cacen bichitos o destruyan nada. Sino que documenten lo que encuentran y que se sorprendan. A lo largo del día, las familias podrán compartir sus descubrimientos en nuestra página web. Y una vez que se cumpla el plazo, habrá un encuentro presencial para celebrar todo lo que hemos podido observar y apreciar, para contar algunas curiosidades e invitar a seguir investigando, entre otras sorpresas", detalla Claudio.



La actividad no tiene cupo, sino que pueden participar todos los curiosos que quieran y tengan ganas de aprender un poco más.



Según adelantó quien tiene en sus manos la organización, a esta iniciativa le seguirán otras para descubrir edificios y la arquitectura de diferentes etapas, el diseño gráfico que hay plasmado en la cartelería de la ciudad, sitios históricos y la obra de los pioneros de San Juan y sus alrededores.

COFEDIDORES

El nombre de esta iniciativa es un juego de palabras, en una palabra que contiene las letras iniciales de Crear, Observar, Fabricar, Explorar, Diseñar e Imaginar. En todas esta acciones se concentran los objetivos de la propuesta lúdico-educativa que va más allá de divertirse y que invita a saber siempre un poco más. Para conocer de qué se trata: www.loscofe didores.com, también en redes sociales.



PREPARADOS, LISTOS, YA

Para participar se necesita sí o sí:

Asistir a la sesión de Goolge Meet del próximo 29 de enero a las 10 horas, donde se recibirán las instrucciones acerca de las misiones para hacer en familia o con el equipo de exploradores con que participen en la actividad. Para eso, primero hay que inscribirse (hay tiempo hasta el 28/01) en la página web de Los Cofedidores (www.loscofedidores .com) o al teléfono 02645299930. Hay que registrar el nombre y apellido de un adulto por equipo y el contacto de Whatsapp por medio del cuál los organizadores se comunicarán para informar el link de la sesión y compartir la dirección del punto de encuentro presencial del día 29 a las 19 horas. En esa página o por teléfono además hay que informar la cantidad de miembros de la familia que participarán y hacer el pago de $350 (por grupo familiar) mediante transferencia al CBU 0070112530004176003394, Banco Galicia, Claudio Andrés Alessio, CUIT 20-29339681-8. Se puede transferir o enviar dinero desde Mercado Pago al mismo celular que figura en este párrafo.



-El encuentro del 29 a la tarde no es obligatorio, pero si interesante porque se sociabilizará y se charlará sobre todo el material encontrado, se verán las fotos y se conocerán los exploradores. También se harán sorteos del material recreativo y educativo de Los Cofedidores, como los kits para hacer experimentos y los libros, Este espacio presencial respetará todos los protocolos y cuidados de covid, especialmente el trabajo en burbujas y el uso de barbijos. Se está evaluando, especialmente porque la convocatoria es también para participantes que no estén en la provincia e inclusive en el país, la posibilidad de transmitir virtualmente esta instancia.