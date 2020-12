Cuando se habla del sandwich más famoso y preferido de los argentinos, casi todos lo relacionan con el puesto que está a la salida de su club favorito, aunque su trascendencia es mucho mayor: forma parte de la cultura de los argentinos. Con él, muchos salieron del paso en la juntada con amigos, en los cumpleaños o simplemente se dieron el gusto de hacerlo en el asado del domingo. Y ¿cómo no?, si alcanza con poner el chorizo entre dos mitades de pan y listo. He aquí el primer error de concepto porque no es tan sencillo. En honor a los fanáticos del choripán, este no es tal si no tiene una buena materia prima y, sobre todo, si no tiene un buen chimichurri. Con este concepto de contar con un chorizo de primera, un pan artesanal de masa madre, y un chimi que maride con cada uno de los seis sabores diseñados por el chef Mariano Carmona -también propietario de La Madelaine-, nació una propuesta gourmet para el sandwich que más quieren todos los argentinos. Sí, "todos" porque cuenta desde el clásico y tradicional chorizo de cerdo, hasta uno vegano para quienes quieren seguir dándose un gusto sin atentar contra sus principios de vida saludable.

CORDERO ESPECIADO.Chorizo artesanal de cordero, pan de masa madre, rúcula, quesillo al oliva, berenjenas grilladas.

Chimi, choripanería gourmet, es el flamante emprendimiento, ubicado en calle Los Tilos 628, Capital -esto es Lateral de Circunvalación casi Central-, donde se envía o se retira este alimento que se hace en forma integral, desde el embutido hasta el condimento.



"El año pasado surgió la idea de comenzar a incursionar en la comida rápida con ingredientes de mucha calidad, naturales y con algunos toques distintivos. En ese momento pensé en un food truck para revalorizar el sandwich más argentino de todos que es el chori, y no llegamos a lograrlo para la última Fiesta del Sol. Luego llegó la pandemia con lo que tuve que virar respecto de lo que veníamos haciendo en La Madelaine para poder seguir adelante de la alguna manera, y la idea quedó picando. Así fue que entre Julio y Agosto retomé la iniciativa siempre pensando en un formato distinto a lo que ofrecemos en el restaurante, con una estructura más pequeña con delivery y take away. Para ello desarrollamos seis tipos de choripanes totalmente artesanales, hacemos todo desde cero. Desde un chorizo de cerdo hasta otro de cerdo tailandés que tiene jengibre, cilantro y ají picante. También tenemos de pollo, de ternera ahumada, de cordero y uno vegano con garbanzos", cuenta Mariano.

CLASICO.Chorizo artesanal de cerdo, pan de masa madre, queso, pepinillos y huevo frito.

Los embutidos de Chimi, choripanería, son elaborados con poca grasa y todos los cuidados necesarios para ofrecer un producto saludable y sabroso. A esto se suma la panificación que también corre por cuenta de Mariano quien originalmente pensó en hacer todo con masa madre, y ahora incluyó una línea de pan tradicional para chori, siempre artesanal.



La producción del primero lleva su tiempo ya que parte de una mezcla de harina y agua con un lento proceso de fermentación que genera levaduras naturales y bacterias lácticas que son las que marcan la diferencia en sus sabores. "Esa masa se cuida como un hijo. Todos los días hay que alimentarla, tenerla a temperatura correcta para que logre las condiciones de crecimiento ideales. Así se obtiene una especie de levadura natural que tiene otra carga microbiana que le da un ligero sabor ácido y llamativo", explica Carmona.

CHORI DE POLLO. horizo artesanal de pollo, pan de masa madre, panceta crocante, tomate, lechuga y queso.



El infaltable chimi



Bien se sabe que un chori sin chimi no es chori, aunque parezca un juego de palabras. Claro que aquí además del clásico y tradicional se han diseñado otras opciones para deleitarse sin perder la esencia del sandwich.

TERNERA AHUMADA.Chorizo artesanal de ternera, pan de masa madre, cebolla caramelizada, queso, lechuga y huevo frito.

"Más allá de los acompañamientos que tiene cada chori, el tercer ingrediente fundamental es la salsa chimichurri que es una mezcla de especias en su acepción vasca original. Tenemos cuatro para elegir: el chimi rojo o red que es el tradicional; el verde o green que es una mezcla de hierbas con ajo y limón; el amarillo o yellow que es una mostaza de la casa totalmente artesanal y el chimi curri que es especiado y bien condimentado", indica el chef.



La sugerencia es acompañar el chori de cordero (con especias árabes que lo convierten en un producto intenso) con el chimi curri para los que prefieren los sabores fuertes o el green chimi para los que prefieren aplacar esas sensaciones.



En el caso del chori de pollo la sugerencia es acompañarlo con el red chimi o el de mostaza, y así en cada caso, siempre privilegiando el gusto y preferencia de cada cliente.

VEGGIE.Chorizo de legumbres, pan de masa madre, palta, queso, lechuga y crema de zanahorias.



El dato



Sistema de ventas: Delivery o take away



Dirección: Los Tilos 628, Capital -Lateral de Circunvalación casi Central-



Instagram: chimi.choris



Días de atención: Martes a domingo por la noche



Teléfono para pedidos: 264 529 0393

Por Myriam Pérez

Fotos: Gentileza Mariano Carmona