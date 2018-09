Fotos: Gentileza de GHM



¿Gustavo, cómo fue el inicio de la empresa?



Empecé a mis 17 años registrando todo, eventos, viajes, Disney, Europa, Israel, etc. En aquellos tiempos aprendí y activé mi imaginación de una manera vertiginosa, recuerdo cuando regresaba a San Juan, lo único que quería era innovar, crecer y volar. Pasaron los años, trabajé mucho desde aquel entonces.



Con ese entusiasmo en 1993 armé mi empresa y le dimos forma con las primeras diseñadoras que trabajaban en la provincia, ahí surgió la sigla que representa la empresa "GHM - Gustavo Huevo Muñoz'. Unos meses después, estaba en un evento trabajando haciendo cámara como siempre y conocí a Gabriela Graffigna. Ella estaba cursando el último año de la facultad, se sumó a la parte de gráfica. En esa época se encargaba de los títulos para los videos, era todo analógico con casette, los diseñaba, imprimía; hasta que un día se convirtió en mi socia y compañera de vida, eso sucedió en 1994.



¿Desde que nació este proyecto empresarial cómo se fue moldeando?



Creo que lo que siempre nos caracterizó fue estar a la vanguardia en esta provincia. Era muy difícil lograrlo, este rubro ha sufrido muchas transformaciones ya que la tecnología avanza a pasos agigantados. Primero pasamos de lo analógico a lo digital, el acceso a equipos de alta calidad estaba siempre en cualquier lugar del mundo fuera del país, a Argentina llegaban pocas cosas. Imposible borrar de mi memoria cuando compré mi primera cámara grande "Ikegami', el servicio técnico era en Japón, y te mandaban un manual por correo postal que ingenieros de la Facultad de Ingeniería los estudiaban y me ayudaban a repararla.



El trabajo consiste en conocer profundamente el contexto local y nacional, explorar siempre nuevas formas de innovar, ofrecer productos y servicios que marquen la diferencia. La clave del crecimiento y de poder seguir firmes en un país tan inestable y una provincia pequeña fue siempre la integración entre innovación tecnológica y talento humano. Directivos, administrativos, diseñadores gráficos, editores, animadores y redactores conforman un equipo interdisciplinar que aportan su capacidad en el desarrollo de cada proyecto. Siempre buscamos la calidad, producir un documental o un programa de televisión no es lo mismo que imprimir un libro, diseñar y programar una web, o construir un stand. Aunque cada producto tiene sus particularidades, lo que tienen en común es la dedicación y el valor agregado que cada integrante del equipo aporta en cada instancia del proceso.





¿En qué consiste el trabajo de una productora?



Es un trabajo muy dinámico que por lo general se hace a contra reloj por los tiempos del mercado. La mayoría de las veces se presentan temáticas nuevas cada vez más complejas en las que hay que investigar para estar a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Esta dinámica de trabajo genera una sinergia muy interesante que nos motiva a diario a interactuar en equipo para cada proyecto en el que abordamos.



Todos los proyectos que ingresan desde el departamento administrativo son concebidos por el área del diseño y comunicación. Esta área conformada por diseñadores gráficos locales, son quienes definen los lineamientos y el alcance que se le dará a cada pieza a producir.



¿Cuáles son los roles que cada uno lleva dentro de las tareas de la empresa?



Desde los inicios estuvo muy dividido el tema, yo me dedicaba al registro y dirección audiovisual, mientras que Gabriela se ocupaba de la dirección de pre y post producción. En la empresa concebimos los equipos con roles bien diferenciados, es un trabajo en conjunto en el que, desde el área de diseño se sigue el progreso y evolución de cada proyecto. Dentro de la organización de personal, la división de tareas se realiza básicamente por la asignación de clientes que están a cargo de cada equipo. Las áreas de edición, animación y post producción son comunes a todos los equipos de trabajo.



Siendo compañeros en la vida, ¿Cómo le sacaron el jugo al hecho de trabajar juntos?



Es todo un aprendizaje, la verdad que nos apasiona y amamos lo que hacemos, de lo contrario no te explicás cómo podés estar tantas horas, todos los días dedicados a este trabajo. No es fácil mantener una estructura como la de GHM, somos un equipo numeroso y desde siempre apostamos al crecimiento personal de cada integrante, de la empresa, de la provincia, para lo que siempre mantuvimos una línea muy marcada. Y, esto me gusta aclararlo, porque a veces la gente cree que uno se divierte, la pasa bien y lo hace por hobby. Con responsabilidad y obligación afrontamos el día a día, es un lindo clima de trabajo en equipo pero no podes descuidar nada ya que las presiones son absolutas para mantener una empresa como esta con muchas maquinarias de vanguardia.



A veces no pensás ¿Por qué en San Juan?



Bueno, nosotros nacimos en San Juan, es nuestro escenario. La cordillera siempre fue nuestra guía, nos comprometimos con la provincia, es ese cariño que hace que nos arraiguemos a nuestras raíces. Pero a veces uno se replantea tanto esfuerzo. Es muy difícil mantener una estructura tan grande en una provincia chica. Hemos pasado muchas épocas y muchas crisis. Tenemos como clientes muchas empresas privadas a los que queremos un montón. En ocasiones hay que salir a pelear con mucho esfuerzo para ganar otros trabajos, presentando propuestas de proyectos enormes en tiempos récord, con todo mi equipo abocado a eso. A veces se gana y otras veces no, pero a pesar de eso seguimos apostando y dejando todo en nuestro San Juan.

¿Gabriela cómo hacen para capacitarse, para instruir gente?



Estoy al mando de semejante responsabilidad, mucho me lo dio la experiencia, pero eso no es suficiente. La formación universitaria aporta también competencias muy importantes a la hora de integrar equipos de trabajo.



Nos encanta la formación y siempre estamos preocupados por convocar los talentos sanjuaninos. De algún modo somos referentes en dar la oportunidad a jóvenes para intercambiar experiencias y formarse profesionalmente. Esto lo llevamos a cabo de diferentes formas, en internet, consultamos foros o referencias, otras veces consultamos con profesionales a distancia. También trabajamos afuera (Bs As, Patagonia, Chile, España) con gente tan experta que eso te permite aprender. Una cosa que a mí en lo personal me sirvió como capacitación fue trabajar con grandes compañías e instituciones que desarrollaban proyectos de alta exigencia, por ende nos desafiaban a encontrar soluciones novedosas y creativas.





¿Cómo ven el futuro de sus trabajos?



Ahora esta todo difícil, pero nuestra experiencia nos indica que hay ciclos en este país, cuesta ponerse de pie y avanzar, pero se puede. Después de transitar un largo camino recorrido, con miles de ideas que se gestaron y plasmaron en documentales, programas de televisión, libros, sitios web, stands, etc., estamos enfocados en dos grandes proyectos que están en su etapa inicial: uno que se llama "Argentina Infinita", y otro es el primer largometraje (ficción) que está en proceso de guión, esto nos tiene muy entusiasmados.



En este último tiempo venimos incursionando en otras áreas de negocio: GHM Satelital dedicada al control on line de las actividades petroleras y mineras especialmente en zonas alejadas y adversas, y GHM Impresores dedicada a la impresión láser, ploter y cartelería como complemento fundamental de nuestra actividad.



El objetivo inmediato es seguir apostando a San Juan, Buenos Aires, Argentina toda y Chile. Teniendo muy presente nuestro punto de partida hace 25 años, hoy nos concebimos como una empresa consolidada que se va adaptando al contexto y damos lugar a las nuevas generaciones de profesionales y autodidactas que tienen ganas de sumarse a nuestro equipo para así contribuir al desarrollo local y del país. Esto hace que se fusione la experiencia de tantos años con las nuevas miradas de los jóvenes.