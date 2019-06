Miles y miles. Las estadísticas indican que en Argentina se generan 7 kilogramos de residuos tecnológicos por persona (eléctricos y electrónicos) por año. La directora del grupo Pelco indicó que Argentina debe reglamentar rápidamente la normativa para el tratamiento de residuos tecnológicos en el país.

El Grupo Pelco anunció recientemente que llevará a cabo su segunda exportación de residuos de plaquetas obtenidas de aparatos eléctricos y electrónicos. Será más de 12 toneladas que tendrán como destino final Bélgica, donde serán sometidas a un proceso de reciclaje.

Es la tercera vez en la historia del país que se realiza una operación de este tipo. Cabe destacar que la denominada “minería urbana” consiste en extraer partes de elementos electrónicos para la separación de metales preciosos por un lado, y de metales base por otro.

La compañía Pelco, fundada en 1993 con base en Tigre, cuenta actualmente con tres plantas en todo el país destinadas a la gestión de poco más de 80 mil toneladas de residuos industriales. En dos de dichas fábricas llevan a cabo la separación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, denominado RAEES.

Claudia Kalinec, directora del grupo, explicó a medios nacionales el proceso que llevan a cabo. “Las plaquetas que se encuentran dentro de los aparatos electrónicos como heladeras, lavarropas, celulares cuentan con metales preciosos. Nosotros nos dedicamos a la gestión de dichos residuos especiales, que al tener metales especiales son considerados residuos peligrosos”, señaló.

Y agregó: “Actualmente tenemos dos plantas habilitadas para residuos peligrosos: una en la localidad bonaerense de Tigre y la otra en Puerto San Martín, provincia de Santa Fe. Allí lo que hacemos con los RAEES es recibirlos y separarlos. Luego se abren y se clasifican los componentes como las carcasas, los metales, los plásticos y el vidrio, mientras que las plaquetas se colocan aparte y se acopian para posteriormente enviarlas al extranjero”.

La segunda exportación que llevará a cabo la empresa (la tercera del país) serán 12 toneladas, con destino a la firma belga Umicore, que abonará aproximadamente 10 mil dólares por cada tonelada. Para su traslado en barco, las plaquetas son almacenadas en sacos denominados “big-bags”, bajo habilitación de Prefectura.

“La extracción de los metales, que es la parte más valiosa del recupero, no se hace en el país porque no está regulado el tratamiento”, explicó Kalinec ya que “se requiere de una norma para que estos residuos sean dispuestos en forma separada”. Cabe destacar que actualmente son pocas las empresas del país que gestionan los RAEES, y las que lo hacen se rigen por normas internacionales. “En general las compañías no hacen este proceso y en el mejor de los casos los residuos terminan en el CEAMSE o en un basural”, explicó la directora del grupo abocado al reciclaje.

Crítica y expectativa

“La falta de esta normativa hace que no haya un volumen necesario que amerite la instalación de una planta que se dedique a la separación de los metales de las plaquetas. Por lo tanto frena la inversión y la contratación de mano de obra. Estamos hace más de 20 años en el mercado y trabajando con este tema desde el año 2011. La provincia de Buenos Aires tiene una normativa pero no está reglamentada, mientras que a nivel nacional no hay nada”, dijo Kalinec. En cuanto a los objetivos de la empresa, remarcó que apuntan a “hacer una exportación por año, con la expectativa de que el mercado crezca en base a un sistema sustentable”. Estudios indican que en Argentina se generan 7 kilogramos de residuos electrónicos por persona al año. “Si esto fuese por un canal formal de disposición a través de una normativa, aumentaría considerablemente el volumen de recupero y al mismo tiempo el de esta actividad, con el beneficio ambiental que esto tendría”, concluyó Kalinec.

Oro latente

Una tonelada de circuitos eléctricos en desuso puede contener hasta 800 veces más oro que una tonelada de extracción proveniente de la actividad minera, según fuentes técnicas del Grupo Pelco.