Desde pequeña hace natación y proviene de una familia donde muchos hacen algún tipo de deporte. Gisela Suligoy es oriunda de la provincia de Santa Fe, en 1998 se casa y así llega a vivir a San Juan. Una historia llena de actividades y donde hay una meta que persigue.

Es mamá de dos chicas de 16 y 21 años profesora de inglés, actualmente trabaja en el Colegio Industrial y en el de Comercio. También posee un negocio de indumentaria femenina. Entrena alrededor de 14 horas semanales, por ello tiene el día bien distribuido para hacerlo rendir. Hay dos días que hace entrenamiento doble porque tiene más tiempo. Los fines de semana son importantes, días de fondo, por lo tanto, siempre se levanta temprano para ejercitar. Podríamos decir que es la mujer orquesta. Ella cuenta: "Esto es posible porque su marido, Miguel Ángel, hace el mismo deporte, por lo que se complementan de forma ideal. Como se trata de un modo de vida, es difícil de llevar, se necesita mucho entendimiento y comprensión, por ejemplo, no puedo acostarme tarde, no tomo alcohol, no fumo, no puedo comer cualquier cosa, etc. Por eso el entrenamiento es parte de nuestras vidas, es todo. De este modo funcionamos muy bien ambos.

El deporte siempre fue parte de mí vida, no ha nivel competitivo, porque recién competí en el 2016. Desde pequeña que nado, hacía entre 10 a 20 km de bici y también hice trote social. En el 2016 mi entrenador Pedro León, que corrió muchos Ironman y participó de muchos campeonatos mundiales, insistió en que hiciera triatlón. Pero yo me consideraba vieja para ese deporte, pero aun así empezamos. Pedro, dejó de correr a nivel profesional y comenzó a entrenarme junto a un compañero. En el 2017 competimos en la categoría Medio Ironman, uno en Pucón, Chile. Allí salí en el puesto 12 de mi categoría, fue mi primera experiencia. Ese mismo año corrí en Manta, Ecuador salí cuarta y también Coquimbo, Chile donde obtuve el cuarto puesto. Ya para esos tiempos, mi entusiasmo crecía a pasos agigantados.



Luego me mandaron una carta para invitarme a participar de un Campeonato Mundial de Medio Ironman en Sudáfrica, esto es porque ya estaba primera en mi categoría (40 - 45) en Argentina.



En el 2018 entrené para un Ironman completo, está fue mi primera experiencia en un mundial de 3,90 km. de natación, 180 km. en bicicleta, 42 km de trote para la competencia mundial. Fui a Sudáfrica y lo hice entero, jamás pensé que podía, era algo imposible, porque son 12 hs haciendo deporte. Salí en el puesto 22 de mi categoría, por supuesto que feliz de haberlo cumplido. Deseo agradecer a mi entrenador. Pedro que siempre estuvo a mi lado en todas las carreras.

Y, volvió otro campeonato mundial en Sudáfrica, de Medio Ironman, competí en esa oportunidad con los mejores del mundo, no tuve una buena clasificación, pero sí fue muy importante para mí ser parte de esa experiencia y de esa comitiva nacional.



A partir de mis participaciones en los campeonatos, se agregaron nuevas cosas que hacer como por ejemplo, estudiar el circuito, el lugar donde vas, cómo es la geografía, entre otras cosas. Es fundamental estar en el lugar de la competencia una semana antes para aclimatarse, hacer el reconocimiento de los circuitos, por ejemplo, en Sudáfrica, era un mar muy picado, allí tuvimos que nadar tres veces para ver cómo lo haríamos. La parte de agua es muy especial y complicada, en Pucón nadamos en el lago cuya base es volcánica y sus aguas tienen bajas temperaturas, muy helado. En Ecuador nadamos en el Océano Pacífico, a pesar que allí el mar es muy tranquilo. En agua nos ha ido muy bien a toda la comitiva argentina y yo como nado de toda la vida, no me cuesta tanto.

A partir del 2018 ya en otra categoría (45 - 50) empecé a incursionar junto a mi marido en mountain bike, así comenzamos a correr los Xterra, esto es un Triatlón de montaña, se hace 1,50 km de nado, 30 km de mountain bike en montaña y 10 km. de trote en montaña.



En el 2022 se hace un triatlón en 22 países para clasificar para el mundial que se realizará el 1 de octubre en Italia en la ciudad de Trento en la región de Trentino. En estos momentos mi entrenamiento está enfocado en esto, sería un sueño poder ir. Para ello bajo de internet el circuito para estudiarlo, leo mucho acerca del lugar, veo la altimetría, Trento posee un paisaje hermosísimo y el lago es Molveno. Allí la competencia será 1.500 m. de nado, 30 km de mountain bike y 10 km. de trote.

La preparatoria para ese mundial fue MTB, Niquizanga, salí cuarta en mi categoría y novena en la general. MTB Cacique, segunda en mi categoría y quinta en la general. Trail Running, Ansilta 18 km. salí primera en mi categoría y cuarta en la general. También pude clasificar en el Xterra de San Juan que se corrió este año. En esta competencia viene mucha gente a participar de distintas provincias del país. En esa quedé tercera en mi categoría. Igual continúo participando en todo lo venidero por el mundial.

La alimentación es algo muy importante de cumplir, mi nutricionista es la Lic. Mariela Ulmete, de Buenos Aires, especialista en deporte. Es quien me elabora el plan de alimentación de acuerdo a la actividad que realizo. Por ejemplo, un plan para fuerza, de mantenimiento, etc., me comunico casi todos los días dándole un reporte de mi rendimiento.



Yo estoy enamorada de San Juan a pesar de no ser sanjuanina porque es el mejor lugar en el mundo para entrenar, tenés rutas para hacer bici miles de kilómetros por todos lados, está el lago para entrenar en verano, hay muchas piletas climatizadas que te ofrecen entrenamiento y montaña ni que decir. Es más, hay mucha gente que viene a entrenar a nuestra provincia antes de competir por dos o tres meses. Por eso creo que voy a ir bien preparada.