Los avances en el agro continúan, siempre con novedades de relevancia. Hoy entrevistamos a los integrantes de la empresa Crisopa SRL, para destacar sus objetivos y acciones.



Los ingenieros agrónomos Gabriel Enrico, María Laura Manrique y Martín Muñoz, conforman esta firma, con locación en Ruta 40 casi Calle 13, Pocito. Explicaron a Suplemento Verde que están trabajando seriamente en el tema de suelos.



Dijeron que "muchas veces escuchamos los términos de fertilidad física y química del suelo, donde es fundamental conocerlas y determinarlas para saber bien dónde estamos parados a la hora de producir. A partir de esto es que determinamos, por ejemplo, la necesidad de hacer una u otra labranza del suelo para mejorar la parte física, la estructura en beneficio del crecimiento de las raíces. Otro ejemplo es la composición química de macro, meso y micronutrientes y su disponibilidad para tomar decisiones en cuanto la fertilización. Estos son solo dos ejemplos de una infinidad de condiciones que se dan a la hora de producir, donde el suelo junto con el agua juegan el rol protagónico en el crecimiento de nuestras plantas."

Ensayo en macetas con tomate de industria de aplicaciones de Pseudomonas y Azospirillum en condiciones de suelos con nemátodos.



Resumieron "además de estas dos importantísimas características de los suelos, ¿qué pasa con la biología? Esa parte viva que genera numerosas reacciones en el suelo con el agua, fertilizantes y con la planta misma. Es esta la tercera "pata" a tener en cuenta del suelo: la fertilidad biológica. Y no como otra fracción sino como un todo perfectamente relacionado donde la variación de una influye directamente en las otras dos, y a su vez determinan las condiciones donde crecen nuestras plantas impactando en su crecimiento, desarrollo y productividad. Que compone esa biología de suelo?? Los suelos contienen una amplia variedad de formas biológicas, con tamaños muy diferentes, como bacterias, hongos, virus, algas, ácaros, lombrices, nemátodos e insectos. La importancia relativa de cada uno de ellos depende de las propiedades del suelo, su crecimiento y desarrollo también. Como lo mencionamos al modificar las condiciones físicas y/o químicas del suelo alteramos esta fracción biológica ya sea en beneficio o perjuicio de ella."



Enrico agregó "hoy además de los microorganismos nativos poseemos una amplia oferta de bacterias y hongos benéficos para incorporar complementariamente a la fertilización. A esta altura ya no hay dudas de lo positiva que es la incorporación de materia orgánica al suelo, del origen que sea; pues esto no es otra cosa que el alimento principal de esta fracción biológica, lo que ayuda a que se reproduzcan, crezcan, colonicen la rizósfera y hasta puedan ejercer un antagonismo de plagas fitopatógenas. Todo esto mejora las condiciones de respiración, permeabilidad y capacidad de asimilación y solubilidad de los nutrientes. Todo esto gracias a estos microorganismos, que de manera invisible para nuestros ojos trabajan para el beneficio de la agricultura. Pero ellos no sólo viven de este alimento, sino que para crecer y desarrollarse precisan de condiciones que los favorezcan, rangos determinados de: conductividad, pH, temperatura, humedad, oxígeno, etc."

Cultivos cuyanos con uso de los fertlizantes de la compañía.



Manrique destacó "es ahí donde las decisiones que tomamos a la hora de producir pueden ayudar o empeorar esta biología del suelo. La visión de la empresa Crisopa SRL, es la idea de trabajar líneas de productos orgánicos y/o biológicos, de hecho el nombre hace alusión a un insecto benéfico, para ir de a poco adoptando en la agricultura convencional, en un principio complementando ambas pero sabiendo que la tendencia en el mundo va hacia una producción más sustentable y en determinados cultivos y países totalmente orgánica."



Muñoz citó "como proveedores de microorganismos trabajamos con laboratorios de reconocida trayectoria tanto nacionales como internacionales. La oferta de especies es muy grande y al investigar cada una se descubren numerosos atributos que poseen como por ejemplo: promotores radiculares, solubilizadores de fósforo, fijadores de nitrógeno, bioestimulantes, fungicidas y nematicidas y muchos más. Las más conocidas en un principio fueron las micorrizas, introducidas hace muchos años mediante la agricultura extensiva por ser inoculadas en las semillas."

Más info: comercial@crisopa.com.ar 2644867776, ó www.crisopa.com.ar

El porqué de su nombre



Pero vamos a porqué su nombre. Básicamente Los crisópidos (Chrysopidae) constituyen una familia de insectos del orden Neuroptera; reciben los nombres comunes de crisopas, crisopas verdes, crisopas de alas verdes, ojos dorados, entre otros, en diferentes partes del mundo.



Por ser en su mayoría depredadores generalistas, algunos crisópidos han sido utilizados para importantes programas de control biológico. Muy cosmopolitas, sus miembros habitan especialmente en zonas de gran vegetación y agrícolas. Sus larvas son depredadores y sólo unos pocos adultos son depredadores, como lo es Crisopa.



Destacaron a este medio los jóvenes profesionales del agro que "la crisopa mundialmente ha controlado con éxito ácaros, larvas de lepidópteros, himenópteros fitófagos y pulgones; en especial, sus larvas controlan el temible pulgón del rosal, por ello son de gran interés para la economía en la agricultura."



Respecto al uso de microorganismos, desde los inicios en Crisopa se intenta conocer; investigar; probar y ensayar diferentes especies tanto de hongos como de bacterias para luego poder ser comercializadas.



Los 3 dijeron "estamos trabajando con organismos vivos; tenemos que conocerlos estudiarlos ver dónde y cómo se aplicarán; no puede ir más rápido la presión comercial de vender sin antes ver todos estos ítems que garanticen la pureza y viabilidad de estos productos, es un proceso lento si y además hay muchos productos del estilo en el mercado que se comercializan hace tiempo; pero preferimos hacerlo así para no vender algo que no contiene la cantidad de colonias que se indican en el marbete; o que estén contaminadas con otras especies; que el acondicionamiento sea el adecuado; la aplicación en campo correcta controlando los parámetros mínimos para la supervivencia de cada uno y la aplicación de fungicidas compatibles que no los maten."