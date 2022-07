Según la Federación Olivícola Argentina -FOA- el año pasado la producción total de aceitunas fue de 300.000 toneladas. Se elaboraron 29.000 toneladas de aceite de oliva y 72.000 toneladas de aceituna de mesa. Periodistas agrarios argentinos cubrieron la cosecha local.



Finalizó una de las temporadas más cortas de elaboración de aceitunas en conservas y aceite de oliva en Argentina y por ende Suplemento Verde de Diario de Cuyo dialogó con profesionales y empresarios sanjuaninos que en general marcaron una merma del 30 al 50% en volumen para la aceitera y de esta el 80% en casos puntuales para las variedades aceiteras



CONSERVA

La magister Susana Mattar de la firma Alsusasi SRL indicó que "fue una campaña corta de elaboración donde los calores intensos de diciembre sumados a la escasez de agua de riego marcaron la merma, en nuestro caso de hasta un 80%. la sequía es muy grave. No se consiguen empresas para reparar los pozos. Los turnos tardan 5 meses mínimos ".



Pero destacó que "al haber menos aceitunas en todo el mundo por las intensas sequías en países productores como España, EEUU e Italia, la demanda es interesante un mes antes de que se mueve el mercado; entre agosto y marzo siguiente".



ÓLEO

Desde Tío Yamil el licenciado Paulo Agüero señaló que "la cosecha 2022 comenzó en los meses de abril en variedades aceiteras, siendo esta temporada de cosecha una de las más cortas en tiempo y kilos que se tenga conocimiento".



"Los cultivares fueron afectados por la sequía y sobre todo las heladas tempranas", comentó el especialista y ubicó el "rinde promedio en 16.5% de materia grasa", destacando "la calidad. En general predominan los aceites de frutado maduro medio bajo".

El 75% de la cosecha de olivas de la 86.0000 hectáreas olivícolas en el país, son destinadas a aceite según el relevamiento realizado por FOA.



INTERÉS

Hay muchos novios para el aceite de San Juan, principal provincia productora del país y seguida de La Rioja y Catamarca más conserveras: "A nivel internacional sucede que España, el principal país productor y exportador de aceite de oliva a nivel mundial está sufriendo la falta de aceite de girasol por la guerra en Ucrania, país del que España importa más del 60% de este producto, esto ha puesto el foco en el aceite de oliva como sustituto, lo que ha aumentado sus precios en origen y lleva ya a algunos expertos a advertir de su desabastecimiento si el conflicto bélico perdura".



"Si se tiene en cuenta esto y los pronósticos para la próxima campaña española, que se prevé que sea mala por la sequía, "puede haber muchas tensiones de precio y de desabastecimiento de aceite de oliva nivel mundial. Sin duda, la crisis del girasol, ha creado una oportunidad única para el aceite de oliva Argentina", afirmó Agüero.



Consultado por las dificultades de abastecimiento de insumos indicó: "si, hay inconvenientes, sobre todos los repuestos de maquinaria 100% Española".



POCITO

Para el consultor internacional y emprendedor agroecológico, ingeniero Esteban Santipolio, "fue una campaña corta. Nosotros finalizamos a fin de junio y en general se termino en la ultima quincena del mes pasado'.



Destacó ya no queda oliva para moler "en general. La sequía afectó severamente este año y podría afectar severamente la cosecha del año que viene. Los perfiles de suelo van a quedar muy secos después de 4 meses sin riego y va a costar mas tiempo llenarlos". Y remarcó que esto sucede porque "en general los cortes de agua priorizan el ciclo de la vid, no del Olivo".



En cuanto a los rindes en volumen y materia grasa diferenció: "En kilos de fruta fue menor al año pasado. Estimo entre un 30 y un 50% menos. En materia grasa fue similar al promedio, un 15 a 17%, dependiendo de la época de molienda, la madurez y la variedad".



La calidad no depende del año, ni de la variedad, solo depende de las instalaciones y del trabajo en el Molino Aceitero. Si el responsable maneja la evaluación Organoléptica o no", marcó Santipolio. Y en este punto se destaca el interés comercial en el mundo olivícola por los óleos sanjuaninos: "El aceite del hemisferio sur esta todo vendido cada año. Refresca aceites del Hemisferio Norte y sus principales mercados son EEUU, España y Brasil. un limitante serán los problemas con las botellas, debido al monopolio que no permite el libre juego de oferta y demanda".





LOS NÚMEROS DEL SECTOR

0,65 U$S promedio por kilogramo recibieron este año los productores de aceitunas para conserva en nuestro país.

0,45 U$S promedio por kilogramo se pagó esta campaña a los productores de aceitunas de variedades aceiteras.

16,5 por ciento fue promedio el contenido de materia grasa -aceite- en las olivas argentinas en esta última cosecha.

48 por ciento del aceite de oliva argentino lo produce San Juan y La Rioja el 59 por ciento de la aceituna de mesa.

223 millones de U$S facturó la olivicultura en el 2021 entre consumo interno y exportación. El 57 por ciento fue Aceite.

Argoliva, octavo concurso más exigente

En abril pasado las catadoras argentinas Verónica Araniti, Adriana Turcato, María Sol Molina y Susana Mattar recibieron director ejecutivo del COI Abdellatif Ghédira en la UCCuyo.

El concurso sanjuanino Argoliva ha sido calificado entre los 7 más exigentes del mundo y esto se debe al meticuloso trabajo profesional realizado por el Centro Regional de Análisis Sensorial de Alimentos -CRESA- de la Universidad Católica de Cuyo por más de 20 años con su panel de cata homologado por el Consejo Oleícola Internacional -COI-.



El encuentro Olivícola Internacional ArgOliva se realizará en San Juan del 3 al 8 de septiembre. Este esperado evento volverá a contar con el Concurso Internacional de Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) "Premio Domingo Faustino Sarmiento".



La directora del CRESA, magister Susana Mattar contó con alegría "nuestro concurso internacional de aceites de ArgOliva y su "Premio Domingo Faustino Sarmiento", ha sido confirmado la semana pasada entre los ocho concursos más exigentes del mundo como Mario Solinas Del COI, OviBeja de Portugal, Sol de Oro de Italia; según el ranking elaborado por Heiko Smith, experto alemán".



Cabe recordar que en la UCCuyo estuvieron de fiesta en abril pasado, con un hecho histórico. Fue la visita al panel de cata de aceite de oliva del CRESA, reconocido por el COI desde el año 2005; del director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional COI-, el señor Abdellatif Ghédira de Túnez y al jefe del Departamento de Relaciones Externas de este organismo internacional, señor Mounir Fourati.

Licenciado Paulo Agüero

TRABAJO CONJUNTO

Es muy importante destacar el trabajo conjunto del comité organizador de ArgOliva. Está compuesto por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, el Consejo Federal de Inversiones -CFI-, la Universidad Católica de Cuyo, la Cámara Olivícola de San Juan y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA-.



De hecho, la convocatoria cerró ayer viernes para todas las empresas del mundo que deseaban participar de esta XI edición del concurso. El panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo, cuerpo de expertos que cuenta con homologación del Consejo Oleícola Internacional (COI), ahora evaluará las muestras que se presenten. Las demás actividades pueden consultarse en la página www.argoliva.com.ar. La premiación se realizará conjuntamente con el cierre de ArgOliva el día jueves 8 de septiembre.

Ingeniero Esteban Santipolio

Año a año participan las empresas productores individuales, cooperativas, asociaciones de productores y empresas de envasado del país y del exterior autorizadas por sus respectivas legislaciones que cumplan con las condiciones del reglamento del, en este caso; de los aceites de oliva virgen extra de la campaña oleícola 2021/2022 dependiendo del Hemisferio al que correspondan. Los aceites fueron cargados al sistema clasificándolos en 4 grupos de 2 categorías. Los grupos son "Frutados Verdes amargos / picantes intensos", "Frutados Verdes amargos / picantes medios", "Frutados Verdes amargos / picantes ligeros" y "Frutados Maduros / dulces".



Las categorías son dos, "Pequeños Productores" que no superen los 5.000 litros de producción total anual y "Grandes productores" para productores de más de 5.000 litros.