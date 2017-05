La Legislatura de Neuquén solicitará al Poder Ejecutivo Nacional que excluya de la garantía de emisión de deuda del país los recursos hidrocarburíferos, mineros y lagos no navegables en función del decreto 29/2017 firmado por el Presidente Mauricio Macri en enero de este año. En la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia, por mayoría se aprobó una declaración que solicita al Poder Ejecutivo Nacional “excluya explícitamente a los bienes de dominio privado provincial contenidos en los incisos b) y c) del artículo 236 del Código Civil y Comercial, de las operaciones, disposiciones, resoluciones, leyes y decretos vigentes y futuros, cuando el Estado nacional otorgue, avales, garantías o renuncie a oponer la defensa de inmunidad soberana”. También establece la necesidad de “excluir de manera explícita los recursos hidrocarburírferos, mineros y lagos no navegables pertenecientes a las provincias como garantía de emisión de deuda”. La declaración aprobada fue impulsada por legisladores del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y obtuvo 18 votos, otros 10 se pronunciaron por derogar los decretos del Poder Ejecutivo referidos a emisión de deuda, mientras que seis legisladores del bloque de partidos que integran Cambiemos votaron en disidencia con ambas posturas.