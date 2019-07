El ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensel, definió su postura frente a la situación que se generó con la empresa australiana Glencore, luego de que se iniciara un sumario para determinar los derechos de concesiones sobre las minas del histórico proyecto de cobre calingastino Pachón.

-¿Usted tiene la potestad de evaluar el desempeño de la empresa Glencore y en caso de comprobar su pasividad, quitarle derechos sobre las concesiones en Pachón?

-No, para nada. Yo soy la máxima autoridad ambiental minera de la provincia, yo no tengo ninguna injerencia en la concesión minera de los proyectos. La autoridad ambiental minera es la que debe velar por el cumplimiento de la normativa del código y de todos los procesos de fiscalización ambiental. Pero el tema de la concesión minera está a cargo del Consejo Minero. El ministro de minería no emite ni una sola resolución vinculada al tema de la concesión. Estas decisiones las toma el consejo, y como es un cuerpo colegiado, solo pueden ser revisadas por la justicia.

-¿Cómo está integrado el Consejo de Minería en la provincia de San Juan?

-Está conformado por un ingeniero, un abogado y un geólogo. En este caso en particular, la geóloga que estaba en funciones se jubiló recientemente, entonces hasta una próxima designación, el consejo funcionará con dos integrantes. A su vez, quién preside este consejo es el Secretario Técnico del Ministerio de Minería.

-¿Por qué usted solicitó que dicho Consejo de Minería revise las concesiones mineras que posee Glencore en el proyecto Pachón?

-Al detectar nosotros una cuestión irregular con relación a aspectos ambientales, como es la construcción de una escombrera en territorio sanjuanino por parte de una empresa chilena en concesiones otorgadas a Pachón, me parecía que debíamos ver qué estaba pasando con el tema de la concesión. Entendemos que la empresa que está a cargo debe proceder a revisar si está cumpliendo o no con las exigencias del código de minería en relación a temas como: inversión, obras de infraestructuras, mensuras, labores legales etc. Creo que si alguien no cumplió con cuestiones de carácter ambiental, puede pasar que no esté cumpliendo con los aspectos relacionados a la concesión minera.

-¿Entonces su pedido se debe a la pasividad o especulación que viene sosteniendo la empresa en relación al histórico proyecto de cobre sanjuanino?

-El proceso de revisión está en curso y es parte de la potestad del consejo. Yo no puedo hablar de certezas, solo podemos hablar hipotéticamente hasta que se realicen todas las evaluaciones. Pero Pachón es un activo de la provincia, que en este caso está en manos de una empresa privada que lo utiliza como parte de su estado contable, pero que a San Juan no le trae aparejado ningún beneficio en materia de empleo, inversión etc. Eso no nos sirve como comunidad, desde el ejecutivo provincial a cargo del doctor Uñac, no queremos las minas en papeles, las queremos al servicio de todos los sanjuaninos.

-¿En caso de que las evaluaciones que se realicen en el proyecto constaten falta de cumplimiento de tareas, inversiones previstas y obras de infraestructura, se le quitará la empresa el derecho sobre esas minas?

-Aquí hay que explicar que el proyecto Pachón se compone de muchas minas, el consejo va a estudiar mina por mina y va a decidir en función de cada una de ellas. En caso de que se haya incumplido con lo previsto en materia de plazos, inversión, mensura, obras de infraestructura etc., se pude proceder a quitarle los derechos sobre las minas en cuestión. Imagino que la compañía al tomar conocimiento de esto debería presentar una actualización diciendo qué es lo que se está haciendo. Digo, realizar lógicamente una presentación anunciando sus planes y lo que tienen pensado hacer.

-Desde hace tiempo para CUYO MINERO es imposible contactarse con algún responsable de la compañía para obtener información sobre el proyecto Pachón. ¿El Ministerio de Minería está en la misma situación?

-Vengo diciéndolo desde hace tiempo, no hay con quién hablar actualmente dentro de esta empresa. Siempre tuvimos contacto con el ingeniero Ossa, que estaba a cargo en su momento, pero después de su salida, desconocemos quienes son sus responsables, sus jefes de comunicación, sus representantes, etc. No me parece lógica esta situación. Recientemente apareció el ingeniero Mentz, con el cual hablamos sobre el tema de la escombrera y le reclamamos sobre la inactividad, pero nada más. La comunicación en minería es esencial y eso debemos transmitírselo y exigírselo a todas las empresas.

-A su entender, ¿haber iniciado un proceso sumario contra la empresa puede afectar de alguna manera el proceso judicial y administrativo que existe por la escombrera creada en concesiones de Pachón?

-Son dos cosas totalmente diferentes, no tiene nada que ver que se pueda dar de baja a minas sin actividad en Pachón y por otro seguir obligándolos a retirar la escombrera y a realizar todos los controles pertinentes. Son tareas que hay que hacer de manera simultánea en caso que sea necesario, sin observar qué es lo que le conviene a la empresa. El gobierno de la provincia de San Juan observa y vela por lo que le conviene a la provincia, no a la compañía.