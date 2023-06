"La infraestructura es un elemento clave cuando se piensa en términos de pensamiento sistémico y planificación del desarrollo territorial de cara al San Juan del 2050", señaló el ingeniero Oscar Trad a Suplemento Verde de DIARIO DE CUYO, presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan.



Para Trad "las obras necesarias para acompañar y sostener el crecimiento económico y poblacional y desarrollo social de San Juan requieren dedicación e inversión constante y tiene múltiples frentes de acción".



EN CALINGASTA

El ingeniero Trad comenzó a relatar "las obras en desarrollo y a desarrollar", con "el abastecimiento eléctrico en 33 kV Sur, Barreal Complejos Astronómicos, del departamento Calingasta". Allí, "comprende una Línea Eléctrica en Media Tensión, de 23 kilómetros de longitud, que parte desde Barreal y transcurre al costado de la Ruta 149 que va a Uspallata. Unos 2 km previo al camino de ingreso al Parque El Leoncito, se construirá una Subestación Transformador compacta".



Y agregó: "Contamos con un proyecto de diseño para la nueva Estación Transformadora que se ubicará 3 kilómetros antes del ingreso al Leoncito, donde se busca mimetizar la misma con el paisaje, reduciendo al mínimo cualquier impacto. Para la misma, se realizó un concurso público con el colegio de arquitectos".



Como beneficios citó el "optimizar las condiciones técnicas para el desempeño y mejorar el abastecimiento de los complejos astronómicos", también la mejora "de la infraestructura para el tendido de fibra óptica del proyecto "San Juan Conectada", actualmente en ejecución. La construcción de la infraestructura traerá trabajo a las empresas locales y permitirá una expansión de los polos de desarrollo científico, turístico, minero y energético, ya que la infraestructura existente no permite la instalación ni expansión de otros proyectos".



AL SUR

Consultado por la Zona de Campogrande del Acequión y Retamito casi al límite mendocino, dónde desde el 2006, inversores privados pelean la colonización del desierto, el presidente del EPRE describió "las inversiones en el proyecto Interconexión en 132 Kv, zona Sur de la provincia de San Juan. Buscamos el incremento de la Seguridad y Calidad del abastecimiento eléctrico para zonas de especial relevancia productiva en los Departamentos Sarmiento y Pocito, con una Estación Transformadora -ET- San Juan Sur 132/33/13,2 kV; en la zona de Retamito".



También, "avanza la Línea de Alta Tensión Doble Terna en 132 kV. Con una extensión de 64 km entre la nueva ET San Juan Sur y punto de conexión a línea existente en las inmediaciones de la Calle 7 en el Departamento de Pocito.



Se trata de un contrato suscripto en febrero de 2022 y cuya fecha estimada de finalización: Marzo 2024. Genera unos 120 puestos de mano de obra máxima estimada".

Ing. Oscar Trad - Pte. EPRE



PISTACHOS

Con fines de abastecimiento del sector agroindustrial 33 kV en el sur sarmientino, "buscamos abastecer la demanda eléctrica de la zona Sur del Departamento Sarmiento, la cual viene teniendo un crecimiento sostenido en los consumos del tipo agrícola; como el pistacho, olivo, cannabis y vid, entre otros; así como emprendimientos mineros del tipo no metalíferos".



Allí, "las obras comprenden un Línea en Media Tensión en 33 kV de 20 km de longitud desde la Estación transformadora San Juan Sur (en construcción) hasta la nueva estación de Maniobra en 33 kV Sarmiento Sur" .



Finalmente, citó con el mismo fin de atender cultivos crecientes en superficie como el pistacho en el este sanjuanino, "el proyecto Interconexión 132 kV Este provincia de San Juan, que posibilita además realizar el cierre del anillo de 132 kV en el valle del Tulum, ET Albardón/Chimbas - ET La Bebida - ET Rawson/Pocito - Nueva ET Caucete - Nueva ET Este), aumentando notablemente la confiabilidad del sistema eléctrico en departamentos que hoy se encuentran en cola de línea, así como de departamentos que se encuentran abastecidos en media tensión".

Los números de la electricidad