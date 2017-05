El año pasado se exportaron unos 28,5 millones de kilogramos de pasas en general, por un valor FOB de U$S 43,6 millones y este año, por razones climáticos, el volumen caería a la mitad.

Pero es frente a los problemas de competitividad internacional argentinos donde los empresarios locales aspiran a la diferenciación por calidad para ganar en los mercados y este es el caso de la empresa Cassab Ahún SRL, exportadora de pasa de uva orgánica.



"Nosotros estamos en la actividad pasera desde 1988, comenzó relatando el empresario Alberto Cassab agregando: "al principio hicimos parrales para la producción de pasa de uva tradicional. Como vimos que no nos pagaban bien, comenzamos a procesarla y exportarla. Buscamos por lo orgánico el cambio. Comenzamos en el departamento 9 de Julio y cultivamos hoy también en 25 de Mayo".



"Este año hay menos pasas, destacó. Se estima que exportaremos la mitad de la pasa y ha quedado muy poco o nada de stock".



"La vocación por la producción orgánica viene de darse cuenta de que uno así es amigable y protege el medio ambiente, genera una mejor calidad de vida tanto del productor como y fundamentalmente el consumidor, pero por sobre todo la preservación y conservación de los suelos que; de otra manera, se agotarían".



"Sin herbicida ni insecticida vuelve a ser una tierra natural donde se desarrollan los insectos y la lombriz en una tierra conservada en el estado natural que los encontró y que, al trabajarse bajo filosofía orgánica se conservará toda la vida", indicó.

Cassab comentó: "hoy cultivamos unas 150 hectáreas de producción propia toda bajo el sistema de producción ecológico. Todo lo que producimos es orgánico y serían los parrales más grandes de uva para desecar orgánica del país".



"Trabajamos bajo certificación orgánica bajo un estricto seguimiento de la Organización Internacional para la Agricultura -OIA-. Las auditorías son muy frecuentes. Controlan todo y mediante muestras determinan la ausencia de restos de pesticidas por ejemplo, ya que a ellos los controlan otros organismos como el Departamento de Agricultura de los EEUU, el USDA".



"En los mercados controlan y mucho. Un alemán no va estar dispuesto a pagar un 30 o 40% más del precio de mercado convencional de alimentos si luego van a detectar agroquímicos mediante análisis", dijo.

Comercialización

"En los supermercados de Europa y EEUU existen góndolas especiales de alimentos con esta certificación. He ido a los supermercados y he encontrado las pasas de uvas nuestras. Eso me llena de orgullo como empresario y como sanjuanino", indicó el doctor Cassab.



"Comercializamos la pasa certificada en cajas de 30 libras o 13,6 kilogramos o bien fraccionada en sachet de 200 gramos, según el mercado".



"Ahora estamos por certificar Sellos Alimentos Argentinos y también para certificar la norma FSSC 22000 es un esquema de certificación para productores de alimentos y packaging propietario de la Fundación para la Certificación de Seguridad Alimentaria, que incluye el Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, de acuerdo con ISO 22000:2005, un Programa de Pre-requisitos y requisitos adicionales", indicó finalmente.





LA FRASE

"El objetivo de la certificación es asegurar al consumidor la inocuidad y la calidad de la pasa de uva sanjuanina".



Dr. Alberto Cassab -Cassab Ahún SRL





"La FSSC 22.000 es una de las normas más exigentes en calidad alimentaria y estamos orgullosos de certificarla".



Lic. Vanesa Cassab - Cassab Ahún SRL

Argentina orgánica



Recientemente el Senasa, dio a conocer su informe anual de la "Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2016". En líneas generales definió el panorama argentino de la siguiente manera:



* Los principales destinos de los productos orgánicos argentinos siguen siendo las exportaciones a los EEUU y a la Unión Europea.

* Las exportaciones a EEUU continúan siendo el principal destino para nuestros productos orgánicos, representando el 53% del volumen exportado.



* Las exportaciones totales de productos orgánicos crecieron un 8% respecto al año anterior, principalmente debido al aumento de las exportaciones de las oleaginosas y de los productos Industrializados.



* Si bien las exportaciones de frutas disminuyeron un 7% respecto al año anterior, crecieron la de productos industrializados derivados -sidra, puré de pera, entre otros.



* En el mercado local, el consumo de productos orgánicos sigue mostrando una muy baja participación del volumen total comercializado, aunque con mayor presencia.



* Las exportaciones de productos de origen animal han disminuido a casi la mitad debido a la caída de la venta de lana, pero se recuperó la exportación de miel.



* La superficie nacional bajo seguimiento disminuyó un 2%.

* Se pudo evidenciar un aumento de las unidades productivas bajo seguimiento del 7%.



* La existencia de animales bovinos aumentó un 6%, mientras que los ovinos disminuyó un 1% respecto del año anterior.



* En apicultura las exportaciones se recuperaron, pero la existencia de colmenas bajo seguimiento mostró un nuevo descenso con respecto al año 2015.



* Los cultivos de chía, vid, caña de azúcar y olivos fueron los que más crecieron en hectáreas cosechadas. En el caso de San Juan se producen ajos, espárragos, zapallos, aromáticas, aceites y aceitunas, pasas de uva, vinos y mostos de uva orgánicos entre otros productos.



LOS NÚMEROS DE LA LABOR ORGÁNICA EN SAN JUAN

34 son las unidades productivas bajo seguimiento del Senasa en nuestra provincia, un 15% menos del 2016.

150 son las hectáreas de parral certificadas por la firma Cassab Ahún en la producción orgánica de uva para pasa.

39 fueron las hectáreas de cultivos industriales cosechadas en el 2016 según el Senasa en nuestra provincia.

36 fueron las hectáreas de cultivos hortícolas cosechadas en el 2016 según el Senasa en nuestra provincia.

3.360 es la superficie en hectáreas total bajo seguimiento por el Senasa incluyendo la ganadería sanjuanina.