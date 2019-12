Es momento de sacar todo lo que tienes guardado de navidades pasadas, todo sirve para transformarlo y lograr cosas nuevas. Lo harás con tus propias manos de modo fácil y entretenido. Además, tendrán el plus de tu creatividad y personalidad. Existe un denominador común entre los muchos estilos de decoración navideña: cada vez hay más conciencia de reutilizar y reciclar. Esperemos que ya que este año es tendencia apostar por una decoración más natural y sostenible, tu hagas tu propia deco navideña. Adornar la casa para las fiestas es lo más atractivo; hay colores, estilos y un sinfín de objetos que tienes en tu hogar para reutilizar. Puedes aprovechar recipientes, frascos, moldes de galleta, velas, papeles, bandejas, recipientes y copas de cristal, etc. Seguro que tienes muchas cosas que te pueden servir y hacer adornos más personales y que vayan con tu estilo de hogar. Vestir hasta el último rincón de tu casa no es difícil, ni tiene que costarte mucho dinero. Sólo necesitas un poco de tiempo y mucha inspiración. Te proponemos algunos puntos para que tengas en cuenta y te sirvan de guía a la hora de empezar.



12 Ideas para tener presente



Verde y velas sobre una chimenea

Si tienes una chimenea, coloca unas ramas verdes de tu jardín o le pides a tu amiga, para colgarlas por los lados y el frontal de la chimenea. Luego puedes colocar sobre las ramas pequeñas vasijas o frascos transparentes con velitas, floreros de vidrios de diferentes formas y tamaños, todos con velas. La luz de las velas es muy llamativa y hay que tenerlas en cuenta también para armar la mesa.





Sigue el camino con luces

En la mesa ratona o de centro, como así también en las mesitas del costado de un sillón coloca una hilera de velas y farolitos de luz, con esto creas un ambiente cálido y envolvente.





Adorna tus sillas

Decorar el respaldo de las sillas con un detalle navideño, es una opción muy llamativa. Puedes ponerle detalles como por ejemplo, piñas y bellotas, un moño con cintas alegóricas, una funda blanca y rama verde, etc., si la personalizas con el nombre de cada invitado, mucho mejor.





Coronas navideñas

Las coronas son un clásico para el hogar, es otro de los elementos estrella a la hora de decorar. Las puedes armar de diferentes materiales, ramas secas, alambre, tergopol, muérdagos, madera, y muchas otras cosas. La decoración varía según tu gusto, estilo o temática elegida. Hay de distintas formas como estrellas, corazones, círculos, etc. Es tradición colgarlas en la puerta de entrada al hogar, pero no te ates a esto, puedes jugar con las coronas como detalle en las ventanas o colgarlas en las paredes. De este modo le das otra mirada muy especial.





Centros de mesa con vasos

Haz pequeños centros florales utilizando vasos de boca ancha en lugar de jarrones. Con un ramillete de hojas verdes y alguna flor queda listo. También puedes colocar velas pequeñas en vez de ramas verdes.



Una guirnalda fuera de lo común

Dibuja el contorno de cada molde en un papel, recórtalos y pega cada silueta al molde. Haz un agujero para pasar un cordel y cuélgalo de la guirnalda.





Un centro natural

Rodea una vela alta con un poco de muérdago, hojas de pino, abeto o el arbusto que tengas en casa. Átalo con un cordel y pon el centro en una fuente para moverlo fácilmente.





Servilleteros de lujo

Haz pequeños saquitos con tela de saco para presentar los cubiertos a la mesa. Cose en la parte frontal un retal en forma de estrella, árbol, u otro detalle, por ejemplo un moño.



Los dulces también decoran

Puedes utilizar frutos secos, barquillos, bastones de chupetín, ramas de canela, etc. En la tartera puede ir el dulce que preparaste, galletas, cupcakes, pequeños pan dulces, entre otros. Prepara un buffet para dulces con tus mejores piezas y decóralo con unas velas. Hay que tener presente que si hay niños se puede armar cosas muy vistosas en dibujos que ellos prefieran.



Personalizar las tarjetas

Con el nombre de tus invitados, dale forma a las tarjetas con un troquel de bordes y decora con cintas y papeles con algo de brillo.





Decora las velas

Añade un toque delicado a tus velas y objetos de cristal con puntillas y encajes. Fíjalos con pequeños alfileres y podrás reutilizarlos tras las fiestas. Otra opción, es utilizar cintas navideñas o bien con retazos de telas de colores.



Un mensaje es cálido

Con letras puedes crear un rincón tan especial y ahora son tendencia, las palabras como Amor, Hogar, Paz, etc.





Un árbol moderno

Los árboles de Navidad son lo más representativo de la temporada navideña y de Año Nuevo. No hay símbolo más emblemático que las luces parpadeantes, las ramas verdes y el árbol decorado con amor. Existen infinitos diseños y formas de decorar los árboles y cada año aparecen ideas nuevas que sorprenden a todos. Encontramos en el mercado árboles de navidad blancos, azules, negros, dorados, rojos, y muchos más. Para este 2019, se anticipan algunas tendencias y temáticas con más fuerza, entre ellas el estilo escandinavo, colores que evocan la nieve, el uso de ornamentos metálicos y otra gran temática que ya es un clásico, la que tiene que ver con elementos divertidos y coloridos.



Lista de materiales útiles: Tijera, pinza pequeña, alambre fino, ramas verdes o secas, frutos secos o naturales, cintas, velas, pistola para pegar o pegamento, adornos Navideños que tengas de años anteriores.



Fuente: Tendencias