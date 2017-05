Diego Gómez y Emiliano Banchio son dos jóvenes profesionales sanjuaninos que junto a Carlos Martínez de la empresa MTZ, desarrollaron un proyecto de innovación tecnológica aprobado por el Ministerio de Minería local. La idea fundamental se basa en la transmisión de conocimientos del sector metalífero al sector no metalífero de San Juan. “Desarrollamos un dispositivo móvil de mitigación de polvo específico para el sector no metalífero que puede funcionar con agua, melaza y otras sustancias. Nosotros éramos trabajadores de Veladero y luego nos desvinculamos y aprovechamos el conocimiento en materia de polvo para aplicarlo a otros sectores de la industria local”, explicó Gómez. El novedoso equipamiento permitirá el riego de canteras y laderas a través de un vehículo móvil que puede ser trasladado fácilmente mediante el acople a cualquier camioneta o camión. A su vez, funciona simplemente con el abastecimiento de un camión cisterna. “Se puede regar de manera directa o pulverizada y posee un alcance de hasta 70 metros, eso fue también lo que le agregó valor, ya que muchos caleros vieron en este dispositivo móvil el potencial para mitigar los focos de incendio que suelen surgir en el verano en las pilas de carbón para los hornos”, explicó Martínez. El carro de cinco metros de largo y 2,60 de ancho posee un generador propio (puede abastecer energía en lugares remotos), bombas y diferentes dispositivos tecnológicos como medidores y monitores que permiten regular y estudiar su desempeño.

“Nosotros tuvimos la idea, pero sin la experiencia de Carlos a través de MTZ, hubiese sido imposible. Él sumó a la idea original el hecho de que el carro tenga doble eje por el peso y le incorporó un sistema de frenado mejor para no tener problema alguno en los lugares donde posiblemente funcionaría este carro”, comentó Emiliano Banchio.



El prototipo del dispositivo mitigador de polvo específico para la actividad minera no metalífera también puede ser usado en cualquier proyecto o mina metalífera. Se tomó el “expertise” de los ensayos y pruebas realizados durante años en la mina Veladero y también se trabajó de forma muy cercana a la Cooperativa Calera de Los Berros.



“El sector no metalífero no posee los mismos recursos que el metalífero, entonces charlando con las cooperativas pudimos observar que un carro de estos podría beneficiar a muchos productores a la vez. No solo mitigando polvo, sino también ante eventuales incendios o proveyéndolos de energía en lugares más alejados”, concluyó el ingeniero Diego Gómez.