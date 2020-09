Qué duda cabe que las plantas aportan un toque de vida y color a tus ambientes. Pero antes de colocarla en un lugar determinado, hay que tener en cuenta la luz natural y la humedad, elementos esenciales para la vida de las mismas. No todas las plantas se pueden utilizar en el hogar y, además, es importante el lugar. Estas mínimas recomendaciones trata de cumplirlas porque será la única manera de perpetuar en el tiempo esa buena vibración que sentiste al colocar el primer día la planta en ese rincón y ver que quedaba ideal.



Siempre encontrarás un rincón perfecto para un tipo de planta concreta según su forma y tamaño. Esto significa que las plantas se convierten en un aliado perfecto para combinar con los muebles y los diferentes elementos decorativos que tengas, pasando a convertirse en una pieza estética más. Hay plantas, incluso, que tienen el mismo protagonismo que el sofá, por ejemplo, por su tamaño o por su porte.



Lo primero que has de saber es que al adquirir una planta y colocarla en tu casa; vas a ganar en calidad de vida por toda una serie de beneficios que ellas reportan por sí mismas. Te destacamos los más importantes:



* Aportan oxígeno al ambiente y purifican el aire absorbiendo los gases nocivos, humos, etc.



* Humidifican el ambiente



* Atenúan los ruidos, sobre todo en estancia pequeñas



* Su color verde es sinónimo de relajación, de armonía



* Los espacios ganan en estética



* Mejoran el estado de ánimo y generan bienestar



Una estantería, el lugar ideal



Seguro que aprovecharás el espacio de las paredes para colocar un armario o alguna librería. Pero en la misma librería puedes colocar una planta para que dé un poco de vida. Juega con plantas con diferentes texturas y formas para crear combinaciones interesantes como las de la foto.





Tu pequeño green corner



Las plantas aportan vitalidad y seguro que aunque el piso sea pequeño puedes tener tu pequeño rincón verde. Elige las plantas que se adapten mejor a tus necesidades y no renuncies a su presencia.





Los tamaños minis



Elige plantas de tamaño pequeño para ciertos . De esa manera no tendrás la sensación que tu planta es una roba metros y estarás más dispuesto a llenar la casa de plantas aportando un plus no solo a nivel estético sino de bienestar.



Algunas colgadas quedan bien



A falta de espacio, sé imaginativa, porque aún te falta mucha superficie por aprovechar. Por eso el techo es una buena opción para plantas colgantes.





En el dormitorio



Ya sea en la mesita de luz, en una repisa de ventana o aprovechando la repisa del cabecero, duerme con plantas. Olvida el falso mito de que te consumen oxígeno, al contrario, dan más oxígeno del que consumen y si eliges bien, hay plantas que te ayudan a dormir mejor.





Por qué no, un terrario



Hay quien tiene peces y hay quien tiene plantas. Pero incluso en el escritorio cabe un hueco para tus nuevas compañeras. Estos ya se impusieron como tendencia hace un par de años.





Que no falten en la cocina



No renuncies a tu minihuerto en la cocina. Las aromáticas son ideales siempre que tengan buena luz, tales como: menta, albahaca, perejil y otras más. Quedan de maravillas al igual que tus comidas.



Indispensables en el baño



Seguro que tu baño tiene ventana por donde pasa un rayo de sol. Así que puedes tener una planta, y más aún con la humedad que este espacio genera el helecho o la hiedra son perfectas y dan mucha vida al cuarto de baño.



Perfectas en tu lugar de trabajo



Puede que por falta de metros no puedas tener un despacho en casa, pero seguro que tienes un escritorio para poder teletrabajar o contestar algún correo de vez en cuando. Consigue un espacio más natural, verde y sano con plantas para tu oficina.