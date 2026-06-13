Glosario: un vocabulario cada vez más compartido

El vertiginoso avance de la Inteligencia Artificial no solo transforma los procesos productivos, sino que está configurando un nuevo paradigma lingüístico y sociocultural, también en San Juan . Mientras que para los profesionales de la tecnología representa tal vez la evolución natural de su vocabulario, para gran parte de la sociedad puede resultar “chino básico”.

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Conceptos como "algoritmo", "economía del conocimiento" o "alucinación" comienzan a integrarse en las conversaciones diarias . El ejemplo más elocuente quizás sea el “prompting” , o la solicitud que le damos a la IA generativa (y ahí otro concepto) para que ejecute algo… Todo un arte, por cierto, para obtener el resultado esperado.

Por eso proponemos un glosario básico de términos vinculados a la IA y al mundo tecno, presentes en este especial, y otros que, más tarde o más temprano, serán parte de charlas cotidianas, no solo entre especialistas.

Agenda tecnológica: Plan estratégico para adoptar tecnologías emergentes.

Algoritmos: son conjuntos de instrucciones lógicas y matemáticas que permiten a una computadora resolver un problema o ejecutar una tarea.

Alucinación (en IA): o divague, es cuando un modelo de lenguaje inventa información, presentando datos falsos como si fueran verdaderos. Es uno de los principales desafíos técnicos de la IA (si en su base de datos no encuentra la información exacta, sus algoritmos matemáticos igual van a intentar rellenar los espacios en blanco)

Analítica predictiva: Uso de IA y datos históricos para anticipar tendencias.

Automatización con IA: Uso de inteligencia artificial para realizar tareas repetitivas.

Automatización industrial: Uso de IA y robótica en fábricas.

Asistentes de inteligencia artificial: son programas que utilizan modelos de lenguaje avanzados para ayudar a las personas en tareas de escritura, análisis, programación, productividad y creatividad. Ejemplos ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) y Copilot (Microsoft).

Back-End: es la parte de una aplicación que el usuario no puede ver, el motor que hace que todo el sistema funcione. Es donde se procesan los datos, se maneja la seguridad y se guarda la información.

Big Data: (Macrodatos) Conjunto de datos masivos que requieren análisis avanzado, imposible de procesar con herramientas informáticas tradicionales.

Chatbot inteligente: Es un programa que conversa con las personas usando inteligencia artificial, capaz de aprender, adaptarse y dar respuestas más naturales y útiles que un chatbot tradicional. Usa IA para entender el lenguaje, aprender de la interacción y mejorar sus respuestas.

Cluster tecnológico: Concentración de empresas y organizaciones innovadoras.

Dataset: Conjunto de datos para entrenar modelos de IA.

Devs: Abreviatura de “developers”, desarrolladores, programadores.

Economía digital: Actividades económicas basadas en tecnología digital.

Economía del conocimiento: Actividades que generan valor a partir del talento, la innovación, la ciencia y la tecnología. Incluye industrias como el software, los servicios informáticos, la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la industria audiovisual, la nanotecnología, la ingeniería avanzada y otros sectores donde el principal recurso es el conocimiento aplicado.

Ecosistema emprendedor: Red de startups, inversores y gobiernos.

Empresa TIC: compañía cuyo negocio principal es el desarrollo, producción, comercialización o mantenimiento de soluciones basadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Por ejemplo empresas que fabrican el software, el hardware, las redes o las plataformas digitales

Escalabilidad: Capacidad de crecer sin perder eficiencia.

Front-End: Es la parte de la aplicación que el usuario puede ver, tocar e interactuar directamente. Es el diseño visual, la estética y la experiencia de navegación.

GovTech: Uso de tecnología e innovación en la gestión pública, para mejorar los servicios y la gestión del gobierno (Gobierno digital).

GPT: Modelo de lenguaje entrenados para generar texto.

IA Generativa: IA capaz de crear contenido nuevo, como imágenes.

Industria 4.0: Revolución industrial con IA, IoT (Internet of Things, Internet de las cosas) y robótica.

Internet de las cosas: Conexión de objetos físicos a internet para que puedan recopilar, enviar y recibir datos. Ejecutan acciones sin intervención humana. Desde una “heladera inteligente” hasta sensores industriales.

Machine Learning: Rama de la IA que permite a los sistemas aprender automáticamente de la experiencia sin ser programados explícitamente.

Meetups: Reuniones informales de comunidades tecnológicas.

Modelo de IA: Sistema entrenado con datos para reconocer patrones y tomar decisiones en ámbitos específicos.

Modelo Beta: Beta AI o modelos en fase Beta son instrumentos tecnológicos en fase de prueba en IA.

Modelo predictivo: Herramientas estadísticas y de aprendizaje automático que analizan datos históricos para identificar patrones y anticipar resultados futuros.

Optimización de procesos: Uso de IA para mejorar eficiencia.

Política pública basada en datos: Uso de big data e IA en políticas públicas.

Prompt: Instrucción dada a un modelo de lenguaje (de IA) para obtener una respuesta específica.

Software: Conjunto de programas e instrucciones que le dicen a una computadora o dispositivo cómo funcionar.

Software rígido: “Cerrado" o "enlatado", es un programa informático que no se puede personalizar para que se ajuste a las necesidades específicas de quien lo usa.

Startup: empresa que busca comercializar un modelo de negocio innovador, tecnológico y de rápido crecimiento.

Talento IT: Profesionales especializados en Tecnologías de la Información, como ingenieros en IA, expertos en ciberseguridad o científicos de datos.

Vibe Coding: Una nueva forma de crear software y aplicaciones donde el programador no escribe líneas de código de forma manual, sino que habla con una IA para que programe por él.