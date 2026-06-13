THORUS. Desarrollo tecnológico para estar a la par de grandes corporaciones

Apostar al desarrollo tecnológico para potencariar negocios permite un despegue a nivel internacional. Ejemplo de ello es Thorus , una firma de tecnología especializada en la integración de software y hardware que desarrolló su potencial de la mano de la herramienta.

DAMS. De revolucionar los cielos a apostar por la mejora de procesos internos

Formalizada en el 2019, trabaja bajo la premisa I+D (Investigación más Desarrollo), enfocada en la elaboración de productos hechos a la medida de los requerimientos de sus clientes. Presta servicios de geolocalización y geoposicionamiento de personas y activos; puntualmente lo que es monitoreo de signos vitales, ciberseguridad y desarrollo de softwares. “Tenemos una estructura que vamos adaptando a las necesidades y las formas organizativas de cada cliente”, precisó Ricardo Palacios, socio fundador de Thorus.

Entendiendo la IA como fundamental en la industria, se incorpora para el análisis de datos y desarrollo de productos, simplificando y optimizando los tiempos de trabajo. Su integración hacia la estructura interna fue progresiva, estudiando los modelos beta para determinar en qué área incorporarla.

Mantenerse al día ante las novedades que surgen en torno a la IA le permite a la empresa estar a la vanguardia, marcando un diferencial en comparación al resto de las firmas del mismo rubro, tanto en la provincia como a escala nacional e internacional, logrando tomar contactos con clientes de otras partes, desafíando las fronteras físicas . Entendiendo que ésta es funcional si hay personal idóneo detrás, la formación se realiza de manera transversal, involucrando por igual a programadores, bioingenieros, ingenieros electrónicos y el equipo de ventas.

La instrucción del personal se cubre desde dos aristas. Por un lado, la formación sugerida por los empleados, surgida de las novedades que van encontrando y los desarrollos en torno a las herramientas que utilizan IA que pueden utilizar de manera interna en la empresa ; y por el otro, las capacitaciones que ofrece la CASETIC (Cámara Sanjuanina de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación) para sus socios, como de entidades estatales nacionales y provinciales.

Más allá de la funcionalidad técnica, la Inteligencia Artificial genera un gran impacto en el desempeño de la firma, posicionándola al nivel de grandes corporaciones internacionales.

La cifra

1

Vez a la semana tienen lugar las capacitaciones para todo el personal de la empresa.

El dato

Thorus proyecta la creación de un departamento propio de IA para el análisis de datos y la incorporación de especialistas.

“La Inteligencia Artificial es el presente”

image Ricardo Palacios, socio fundador de Thorus

El socio fundador de Thorus, Ricardo Palacios, fue claro al señalar que la incorporación de la IA es crucial para lograr mayores oportunidades de negocios, apuntar al crecimiento e incluso sumar servicios o productos, diversificando la propuesta. “La Inteligencia Artificial es el presente, si no utilizas la IA te estas quedando afuera”, indicó.

Sumar la tecnología no implica solo hacer uso de aplicaciones como ChatGPT o similares para tareas diarias, sino incursionar en los programas, aplicaciones y herramientas existentes que permiten lograr un diferencial ante la competencia.

“Como reflexión, quien no aplique la IA al desarrollo de su producto y en sus productos no tendrá las mismas oportunidades en el mercado”, finalizó Palacios.