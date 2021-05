WhatsApp prueba la función más pedida por los usuarios de la aplicación de mensajería, el Modo Vacaciones. Esta nueva función está relacionada con los chats archivados y tiene como principal objetivo controlar los chats silenciados y desconectar de la red por un tiempo, ya sea en los periodos de vacaciones, o en los de ocio personal.

En 2018, la plataforma propiedad de Facebook trabajó en una función llamada "ignorar chats archivados". Era una función que prometía poder desconectar, de forma sencilla, de grupos y conversaciones cuando necesitamos un tiempo para nosotros.

Hoy tenemos la opción de silenciar e incluso de archivar los chats de WhatsApp, pero cuando hay nuevos mensajes, estos aparecen en la pantalla principal de la aplicación, por lo que resulta difícil poder desenchufarse de las conversaciones.

Con la nueva función, podemos hacerlo con solo archivarlas, ya que permite que no nos lleguen actualizaciones de los chats que tenemos activados. En este caso, no se anulan automáticamente si un participante responde a ellas, solamente no recibimos la notificación.

Pasaron casi tres años desde la primera vez que se escuchó hablar del "modo vacaciones" de WhatsApp, un nombre temporal para una función que en verdad es algo menos ambiciosa de lo que parece: no desarchivar los mensajes cuando te escriben. Ahora, la función se está empezando a activar en los usuarios y está disponible en iOS y Android.

Cómo funciona el nuevo Modo Vacaciones

Al activar esta nueva función, los chats de WhatsApp que fueron silenciados se mantendrán archivados a pesar de que se reciban nuevos mensajes. Esto es especialmente útil para los grupos, en los que podes activar el modo vacaciones para evitar estar pendiente cada vez que alguien mande un mensaje.

Previo a esta nueva actualización, archivar los mensajes y grupos no era muy efectivo, ya que cada vez que alguien manda un nuevo mensaje, se desarchiva el chat y vuelve a mostrarse en la lista, es decir que se desarchivaba el chat. Ahora es posible cambiar ese comportamiento. A demás, la existencia de chats archivados se hizo más visible, mostrándose ahora arriba (similar a como sucede en la aplicación similar llamada Telegram, aunque aquí no se puede ocultar con un toque prolongado).

Cómo activar en WhatsApp en Modo Vacaciones

Al tocar en el banner superior de chats archivados, se abre la lista con todas las conversaciones que fueron archivadas y en la que se incluye un texto introduciendo las mejoras incluidas en la función. Básicamente, los chats archivados no se desarchivan cuando reciben nuevos mensajes de forma predeterminada, aunque, si así lo prefería, podes cambiar la opción para que siga funcionando como hasta ahora

Para acceder a la función, tenés que tocar en el menú y elegir la opción Ajustes de archivado, donde se abrirá una ventana con una única configuración: Mantener los chats archivados. Está activa de forma predeterminada, de modo que si quieres que un chat se desarchive cuando tiene nuevos mensajes, como hasta ahora, la debes desactivar. Esto mismo está disponible también en Ajustes, en la sección "Chats".