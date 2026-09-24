Alerta mascotas: los peligros ocultos que amenazan a tu perro o gato en esta primavera

Alergias ambientales y problemas de piel: El polen, los ácaros y el contacto directo con el pasto o la tierra provocan dermatitis, ronchas y picazón intensa. Los paseos también pueden acumular polvo y partículas que irritan los ojos.

Garrapatas y pulgas en aumento: La subida de temperatura reactiva a las garrapatas, mientras que las pulgas se mantienen activas. Ambos parásitos transmiten enfermedades en la sangre (hemoparásitos) que causan anemia, decaimiento y hasta pérdida de visión.

Aparición de sapos y venenos: Al atardecer, los sapos segregan bufotoxina al sentirse amenazados. Si un perro los lame o muerde, puede sufrir una intoxicación grave.