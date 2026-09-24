Alerta mascotas: los peligros ocultos que amenazan a tu perro o gato en esta primavera

Con el aumento de la temperatura y la floración, perros y gatos quedan expuestos a alergias, parásitos y animales venenosos. Qué hacer para protegerlos y cuáles son las señales de alarma.
Con el aumento de la temperatura y la floración, perros y gatos quedan expuestos a alergias, parásitos y animales venenosos. Qué hacer para protegerlos y cuáles son las señales de alarma.
Con el aumento de la temperatura y la floración, perros y gatos quedan expuestos a alergias, parásitos y animales venenosos. Qué hacer para protegerlos y cuáles son las señales de alarma.
La primavera trae días más cálidos y ganas de pasar tiempo al aire libre, pero también representa una época crítica para la salud de las mascotas. Los especialistas advierten sobre un incremento significativo en las consultas veterinarias debido a problemas en la piel, parásitos y accidentes con fauna salvaje.
Alergias ambientales y problemas de piel: El polen, los ácaros y el contacto directo con el pasto o la tierra provocan dermatitis, ronchas y picazón intensa. Los paseos también pueden acumular polvo y partículas que irritan los ojos.
Garrapatas y pulgas en aumento: La subida de temperatura reactiva a las garrapatas, mientras que las pulgas se mantienen activas. Ambos parásitos transmiten enfermedades en la sangre (hemoparásitos) que causan anemia, decaimiento y hasta pérdida de visión.
Aparición de sapos y venenos: Al atardecer, los sapos segregan bufotoxina al sentirse amenazados. Si un perro los lame o muerde, puede sufrir una intoxicación grave.
Insectos y reptiles en movimiento: Días de más de 26 °C reactivan a las serpientes (como las yararás) y escorpiones, además de las picaduras de abejas y avispas en parques y jardines.
En caso de contacto con sapos: Lava inmediatamente la boca del animal con agua fría de corrido, manteniendo la cabeza hacia abajo para evitar que trague el agua. Acude de urgencia al veterinario.
Ante sospecha de mordedura de serpiente: Observa si hay inflamación repentina en las patas o la cara con pequeñas gotas de sangre. Es crucial el traslado inmediato a una clínica veterinaria.
Para aliviar picazones y alergias: Un baño al regresar del paseo ayuda a eliminar los alérgenos del pelaje. Si la molestia persiste por más de 24 horas, consulta al profesional para evitar infecciones por rascado.
Antiparasitarios al día: Utilizar pipetas, pastillas o collares adecuados para cada especie. Importante: Algunos productos para perros son altamente tóxicos y fatales para los gatos.
Higiene en el hogar: Mantener el patio limpio, sin cúmulos de hojas secas, maderas o escombros donde puedan ocultarse serpientes o escorpiones.
Chequeos de rutina: Se recomienda una visita médica cada seis meses, análisis sanguíneos o de materia fecal para detectar parásitos no visibles, y mantener el esquema de vacunación al día.