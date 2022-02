La actriz Thelma Fardin aseguró ayer que espera que la Corte Suprema de Brasil no anule el juicio contra el actor Juan Darthés por abuso sexual, ya que esa medida implicaría una "revictimización" hacia ella. "Vamos a ir a la Corte para que el juicio no sea anulado por la enorme revictimización que implicaría para mi tener que volver a declarar", dijo Fardin al hablar sobre la decisión de un tribunal de Brasil de anular el juicio contra Darthés por el supuesto abuso cometido durante una gira de la tira Patito Feo en Nicaragua, cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años. "Sería durísimo pensar que tengo que volver a declarar, esperemos que la justicia brasileña comprenda que es revictimizante", agregó. La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, Mariela Labozzetta, aseguró que la Fiscalía brasileña "en principio va a apelar la decisión" del Tribunal Superior que determinó que la causa "vuelva a foja cero" por no corresponder la jurisdicción.