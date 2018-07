En Retiro. Un caso de tuberculosis se registró en los tribunales de la zona porteña de Retiro.

En la justicia de la ciudad de Buenos Aires se registraron casos de tuberculosis en empleados judiciales, lo que disparó alarmas. Por un lado, el Consejo de la Magistratura de la Nación trabaja en el lanzamiento de una campaña de salud y por otro el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) pidió ayer "la inmediata intervención" de las autoridades para evitar que la enfermedad se propague.



Los hechos se iniciaron el mes pasado y se busca determinar si el contagio se produjo después de estar en contacto con detenidos. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció los hechos en junio pasado. "El gran problema es que no existe en la Cámara del Crimen un protocolo que garantice la salud ni de los detenidos ni de los funcionarios que deben estar en contacto con aquéllos y que desde la Cámara la única respuesta fue desinfectar la oficina y seguir adelante con el trabajo como si nada hubiera ocurrido", sostuvo a través de un comunicado el gremio que liderada Julio Piumato que también hizo una presentación en el Consejo de la Magistratura de la Nación.



El presidente del Consejo, Miguel Piedecasas, abrió un expediente y convocó a una reunión con autoridades. Allí, el director de Medicina Preventiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ignacio Parra, informó que tenía registrados dos casos de tuberculosis en empleados judiciales pero que no podían determinar cómo había sido el contagio ya que por las características de la enfermedad -se trasmite por la saliva, estornudos o tos- puede darse en distintos lugares.



El primer caso se registró en el juzgado de Instrucción 30. Una empleada judicial le tomó indagatoria a un detenido que le dijo que tenía tuberculosis. El acusado no venía de una cárcel sino que había sido detenido ese mismo día y llevado por la Policía al juzgado. Dos meses después -el 1 de junio pasado- la empleada constató que tenía tuberculosis. Según supo Infobae, al menos otros dos empleados del mismo juzgado dieron con los valores altos para casos de tuberculosis. Ante esa situación, el gremio pidió el cierre del juzgado que fue desinfectado. Otro caso se registró en el juzgado de Instrucción 43, que se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.