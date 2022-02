El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, confirmó esta tarde que son 10 los detenidos tras los allanamientos para encontrar a los responsables de vender la cocaína adulterada que causó, hasta el momento, la muerte de al menos nueve personas y otras 40 se encuentran internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense. Incluso, el funcionario aseguró que en ese búnker donde se hizo el operativo sería el lugar de donde salió la droga envenenada.

“Hemos encontrado el mismo envoltorio que familiares de víctimas nos dieron para investigar”, dijo Berni al canal de noticias TN esta tarde, dentro del barrio de casas bajas, calles de tierra y pasillos angostos. El Ministro también pidió que “es muy importante que nos ayuden a mostrar el envoltorio. Es de naylón y de color rosa. Parecería que estuvieron cerrados a termo fusión”.

El pedido de Berni es debido a que cualquier persona que por estas horas tenga un envoltorio similar, lo tiren de inmediato, ya que podrían intoxicarse. “En este momento estamos tratando de ubicar la sustancia tóxica para sacarla de circulación. Es crucial la promoción de lo que está pasando por parte de los medios para advertir a quienes hayan comprado droga en las últimas 24 horas. Tienen que descartar lo que compraron”, sostuvo el Ministro.

Por otro lado, una vecina del barrio habló con los medios y dijo: “Vivo acá hace 28 años. Me sorprendió y lo vi por la tele. Es un desastre acá en el barrio. Varias veces los denunciaron. La gente que viva ahí donde fue la Policía, vende. Nosotros somos mujer solas nos da a miedo. A los que detuvieron, no los conozco”. Y concluyó:”No es seguro para nosotros vivir acá. Millones de veces entró la policía”.

Berni también se refirió a la hipótesis de una posible interna narco, contexto en el cual se habría adulterado la cocaína. “Son todas suposiciones. Primero hay que encontrar la droga; segundo, a los responsables y después el fiscal (Germán) Martínez determinará qué fue lo que sucedió. Si fue un mal estiramiento o si fue con dolo de hacer justamente esto”.

“Cuando hablamos de cocaína en mal estado, no hablamos de cocaína podrida o vencida. La cocaína se compra en su máxima pureza y después en lugares como estos se estiran, y se estiran con cuestiones que son muy tóxicas”, explicó el minstro. Agregó luego: “Cada dealer que compra la cocaína, la fracciona. Algunos lo hacen con sustancias no tóxicas, como el almidón. Otros le ponen alucinógenos y si no se tiene ningún tipo de control, pasan estas cosas”.