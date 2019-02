La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), encabezada por Roberto Cardarelli, comenzó ayer la revisión de los objetivos planteados en el segundo acuerdo que firmó la Argentina con ese organismo el año pasado.



El secretario de Política Económica, Miguel Braun, y el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, Gustavo Cañonero, recibieron ayer a la delegación del Fondo Monetario Internacional, encabezada por Roberto Cardarelli. Del encuentro también participaron Trevor Alleyne y técnicos del FMI. Durante el mismo se inició el seguimiento del programa que está implementando nuestro país luego del acuerdo con el organismo de financiamiento.



La primera reunión fue para fijar la agenda de la misión, según indicaron fuentes cercanas a la negociación y detallaron que en los sucesivos encuentros se realizará un repaso de cómo marcha el programa fiscal, el programa monetario y se comenzará a discutir cómo continuará el programa luego de junio.



"El programa marcha según lo previsto. Será una misión en la que se repasarán los objetivos, que se están cumpliendo", destacaron las fuentes consultadas. La reunión, que se realizó en oficinas del Banco Central, se extendió por unos 65 minutos, indicaron las fuentes a la agencia oficial de noticias Télam. Como es habitual, los representantes del FMI se reunirán en estos días con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.



Esta será la segunda revisión del préstamo "stand by" por US$ 56.300 millones acordado en octubre pasado, luego de que no se pudiera cumplir con el pactado en junio. Si se toma como punto de partida el primer acuerdo, esta es la tercera revisión que realiza el FMI sobre las cuentas públicas del Estado.



La primera versión del acuerdo establecía para este año un déficit fiscal equivalente al 1,3% del PBI, pero el Gobierno se comprometió en octubre a alcanzar el equilibrio fiscal este año.