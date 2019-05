Sin referencias a la convocatoria a la oposición, Mauricio Macri volvió a poner al kirchnerismo en el centro de escena de campaña. Acompañado por familiares de víctimas de la tragedia de Once como María Luján Rey, dijo: "Ellos sufrieron el mal ejercicio del poder". El Presidente recorrió los nuevos talleres de mantenimiento ferroviario que se inaugurarán en La Plata y advirtió que hace 40 años que no se invertía en seguridad para los ferrocarriles.

"Habiendo hecho todo esto antes, ninguno de ellos hubieran pasado por la pérdida y la tragedia por la que pasaron", dijo el Presidente, en un acto en el que estuvieron también la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Habló también del "mal uso de los recursos públicos" que terminaron con el accidente en la estación ferroviaria en febrero de 2012, que dejó 51 muertos.

"Estas cosas llevan tiempo, pero lo importante es empezarlas. Porque en el camino ya somos distintos, ya nos transformamos en alguien mejor, no estamos tratando de sacar ventajas. Estamos haciendo algo de base, de fondo, de raíz", dijo el Presidente. Macri habló además de la "revolución de los trenes". "Hemos lanzado ya la revolución de los aviones, de las autopistas y las rutas, de las telecomunicaciones. Hoy estamos comprobando la revolución del transporte del área metropolitana. Está en 1,5 millones de pasajeros y aspiramos a 3 millones de pasajeros, con seguridad, con tranquilidad. Lo maravilloso es que en todos hay una tarea que nos espera", afirmó.

Advirtió que hacía 40 años que no se invertía en seguridad ferroviaria. "Esto que hemos hecho es mucho más profundo, es pasar de la desidia a la acción, del abandono al hacer todos los días para construir una nueva realidad, pasar de la corrupción a la transparencia. Y cuidando el mango de todos los argentinos porque no nos sobra, no tenemos de más, cada cosa nos cuesta. Por eso tenemos que estar seguros de que cada cosa que compramos va a funcionar, y por muchos años", dijo.

En relación a la corrupción durante el kirchnerismo, apuntó a la serie de irregularidades por la tragedia de Once. "Lamentablemente, después de la peor tragedia que tuvimos en la historia de nuestros trenes, se largaron a comprar un montón de cosas, sin tener una idea clara de cómo mantenerlas, de cómo utilizarlas. Y no era así, las cosas hay que planificarlas, estudiarlas. Como estamos haciendo ahora", explicó.