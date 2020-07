Cuatro personas fueron detenidas por la desaparición de Fabián Gutiérrez, exsecretario de Cristina Kirchner que fue visto por última vez el jueves en El Calafate. La Justicia ya ordenó cinco allanamientos en busca de indicios y el operativo se desplega por toda la zona.

Los hombres fueron indagados este sábado por el juez Carlos Narvarte, a cargo de la causa que investiga la desaparición de Gutiérrez y fuentes policiales indicaron que los detenidos "quisieron hablar".

Según pudo saber este medio, dos los detenidos serían hermanos, uno de 20 años. La Policía investiga si uno de estos sería la última persona que estuvo en contacto con Gutiérrez.

La policía continúa investigando el lugar donde fue visto por última vez.

Una de las personas detenidas intentó darse a la fuga en Punta Soberana al 2300, en las afueras de la villa turística, en una camioneta Amarok blanca en la que fue encontrada una sábana.

En una casa de la zona también encontraron "rastros de material biológico" , "manchas de sangre" y precintos, indicó el subcomisario Elbio Ramírez, jefe de Comunicación institucional de la Policía de Santa Cruz.

La desaparición del exsecretario de Cristina Kirchner, investigado en la causa de los Cuadernos, se dio a conocer cuando su madre denunció a la policía que no tenía noticias de su hijo desde hace un día.

El celular de Gutiérrez fue encontrado tirado en una obra en construcción. Su auto tenía señales de lucha y un espejo roto y en la casa encontraron manchas de sangre, según indicó el juez a cargo de la búsqueda, Juan Carlos Narvarte.

"Hay mucha sangre en la camioneta y en la casa, y otros rastros", entre ellos un precinto con sangre, afirmó en diálogo con la radio FM Dimensión. "Eso indica que hay un hecho ilícito pero el cuerpo no está", declaró.

La camioneta de Gutiérrez, con el espejo roto. (Foto: gentileza Ahora Calafate)

El juez de El Calafate aseguró que la principal hipótesis es un homicidio, pero no se puede descartar por ejemplo un secuestro. "Estamos abocados a la búsqueda del cuerpo porque si no lo encontramos no podemos constituir un hipótesis certera", cerró Narvarte.