El Gobierno nacional formuló ayer una serie de anuncios económicos vinculados con la actualización del Presupuesto 2022, la segmentación de las tarifas de electricidad y de gas natural por red, la compra de cañerías para el gasoducto Néstor Kirchner y una fuerte suba de la tasa de interés en los plazos fijos, entre otras iniciativas. Por último, autorizó una suba de 12% para el gasoil que comenzó a regir desde la medianoche -ver toda la información en las notas relacionadas-.

Con el objetivo de incentivar el ahorro en pesos en un contexto de fuerte presión inflacionaria y evitar así que con que el pequeño ahorrista se refugie en el dólar, el directorio del Banco Central (BCRA) definió ayer un aumento del 5 puntos porcentuales en la tasa que los bancos pagan por los depósitos a plazo fijo y 3% la tasa de referencia. Con los nuevos valores, el piso de las tasas de los plazos fijos pasa de los 48% actual al 53%, en tanto la tasa de política monetaria quedó fijada en 52% (TNA) para las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días.

La medida busca incentivar el ahorro en pesos y reducir las presiones inflacionarias, al tiempo que incentiva a los bancos a colocar parte de su liquidez en títulos del Tesoro para buscar rendimiento.

De esta forma, las personas que realicen colocaciones a plazo fijo a 30 días por montos de hasta $10 millones tendrán un nuevo piso de interés de 53% TNA (+5 puntos porcentuales), lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 68%. Esto quiere decir que si una persona deposita $100.000 a plazo fijo a 30 días recibirá $ 104.416 al vencimiento, pero si reinvierte ese dinero en un nuevo plazo fijo a 30 días y repite esa inversión todos los meses durante un año, al término de ese tiempo recibirá $ 168.000.

Los depósitos a plazo fijo de más de $10 millones tendrán una tasa mínima garantizada de 50% TNA (+4 puntos porcentuales) y 63,21% TEA.

"El BCRA mantendrá los mecanismos por los cuales garantiza que la suba de la tasa de política monetaria se traslade íntegramente a los depositantes, tanto de personas humanas como empresas, a través de los plazos fijos con tasa mínima y los plazos fijos UVA", expresó la entidad.

Por su parte, la tasa de política monetaria tuvo un aumento de 3 puntos porcentuales de la tasa de rendimiento de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días de plazo, pasando de 49% a 52% nominal anual (TNA). Este movimiento coloca el rendimiento de las Leliq por debajo de los niveles mínimos fijados para los plazos fijos de hasta $10 millones, lo que da incentivos a los bancos para colocar parte de sus liquidez en títulos de Tesoro para buscar mayor rendimiento.

"La autoridad monetaria continúa su proceso de gradual normalización de la tasa de política y del resto de la estructura de tasas de interés de la economía, de forma de contribuir a preservar la estabilidad financiera y cambiaria, sostener el crecimiento del producto y del empleo y reducir la inflación", aseguró el BCRA. En ese sentido, aseguró que la economía argentina tiene "un canal del crédito relativamente pequeño", por lo que "la suba de tasas actúa principalmente incentivando el ahorro en pesos". "Su acción antinflacionaria entonces pasa en gran medida por contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera, debiendo estar complementada con otros instrumentos de la política económica para reducir la inercia inflacionaria", afirmó. Del mismo modo, la Línea de Inversión Productiva para pymes se incrementará cinco puntos porcentuales: tendrá una TNA de 42% mientras que la Línea de Capital de Trabajo tendrá una TNA de 52,5%.

En cuanto a la tasa máxima de interés para las financiaciones de saldos de tarjeta de crédito, se fija una TNA del 57%, concluye el texto oficial.

Ahora 12, más caro

La Secretaría de Comercio adecuó hacia arriba las condiciones financieras del Programa Ahora 12: la Tasa Nominal Anua para los pagos en 3, 6 y 12 cuotas fijas pasó a 42%, mientras que para 18 y 24 cuotas fijas representará el 49%. Es para acompañar la suba de tasas del Banco Central.



Presupuestan una inflación de hasta 62%

El Gobierno nacional proyecta un crecimiento de la actividad económica del 4% y una inflación promedio del 57,4% para 2022, con un rango de entre 52 y 62%, precisaron ayer fuentes del Ministerio de Economía.

Los datos forman parte de la modificación del Presupuesto prorrogado de 2021, dictada ayer a través del decreto 331/2022, que establece también un Producto Bruto Interno (PBI) nominal de $76,5 billones en pesos corrientes para el 2022.

En esa misma línea, se anunciaron cambios en la política monetaria (con subas de tasas tanto para depósitos a plazo fijo como para créditos al consumo y a empresas) para incentivar el ahorro en moneda local, descomprimir la presión sobre los precios y potenciar la acumulación de reservas internacionales en el Banco Central.

"El objetivo del Gobierno es mantener un crecimiento sostenible y un fortalecimiento de las reservas", aseguraron en el Palacio de Hacienda.

En lo que respecta al dólar, dijeron que "lo más prudente es mantener un tipo de cambio real sin variaciones de gran magnitud" dado el contexto actual.

La modificación del Presupuesto está en línea con un principio de acuerdo alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI), de cara a lo que será la reunión del directorio del organismo el 24 de junio próximo, en el que se tratará la revisión del primer trimestre del programa y eventuales ajustes para el segundo trimestre.

Según explican desde la cartera de Economía, el shock de la guerra en Ucrania afectó gastos y recursos. Este cambio adelanta para el segundo trimestre una mayor demanda de gasto público no incluida en el programa original, que incluye el refuerzo de ingresos para trabajadores informales. "Tenemos una dinámica de gasto real más alto", afirmaron las fuentes. De todas formas, el Gobierno no modificará las metas cuantitativas anuales que fijó con el FMI: una acumulación de reservas de U$S 5.800 millones y un déficit equivalente al 2,5% del PBI.

Gasoducto: firman el contrato de cañerías

La empresa pública Energía Argentina y la compañía Siat firmaron ayer el contrato para la provisión de 656 kilómetros de cañerías para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, un paso fundamental para la obra de infraestructura que permitirá incrementar la evacuación de gas natural de la formación neuquina de Vaca Muerta.

Ayer también se informó que el juez federal Daniel Rafecas decidió archivar la causa abierta tras denuncias presentadas por supuestas irregularidades en la licitación del gasoducto, al considerar que no se constató ningún delito y que el proceso licitatorio se viene realizando conforme a las normas y teniendo en cuenta la urgencia por la puesta en funcionamiento de la obra. El caso, que se inició con un mensaje en off del Ministerio de Desarrollo Productivo que advertía sobre un supuesto direccionamiento de la licitación, por parte de funcionarios de La Cámpora, hacia una subsidiaria de Techint, derivó en la salida de Matías Kulfas.