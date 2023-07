El ministro de Economía, Sergio Massa y la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, anunciaron hoy nuevos créditos de ese organismo de hasta $ 400.000 para jubilados y pensionados, con una Tasa Nominal Actual (TNA) del 29%, la más baja del mercado.



"El sentido económico de la medida es cuidar nuestro mercado interno. El jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro ni timbean en acciones", remarcó Massa en el acto formal del anuncio de los nuevos créditos Anses, que se realizó en la sede de ese organismo.



El también precandidato presidencial de Unión por la Patria subrayó que "el jubilado consume y mueve el mercado interno" y que con medidas como la actual están "también poniendo crédito en un lugar que sentimos y llevamos en el corazón, que es el de nuestros jubilados y jubiladas, el de nuestros pensionados y pensionadas"



Por su parte, Raverta explicó que esta medida se adopta porque "los jubilados y jubiladas de la Argentina toman crédito para comprar un electrodoméstico, arreglar la casa o conocer algún lugar de nuestro país".



"Todo eso genera trabajo y ese trabajo vuelve en forma de recaudación a este organismo permitiendo que aumenten las jubilaciones. Mientras ese dinero esté circulando, habrá mejores jubilaciones, salarios y créditos. Es un empuje a la economía que genera que le vaya mejor al jubilado, al trabajador y a toda la Argentina", agregó.



Desde hoy las jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) podrán acceder a préstamos de hasta $ 400.000 y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), de hasta $ 150.000; pagaderos en hasta 48 cuotas.



Los créditos deberán gestionarse de forma presencial en las oficinas de Anses con turno previo a partir del día de la fecha.



Durante mayo de este año, se otorgaron 185.223 créditos con una inversión de $ 16.281 millones, de los cuales el 70% corresponde a jubilados del SIPA y el 30% restante a los pensionados.



Desde la Anses aclararon que la medida implica una inversión mensual de $ 50.000 millones y que quienes quienes soliciten estos créditos no podrán comprar moneda extranjera.