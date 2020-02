Aunque en principio no descartó subir la edad en las jubilaciones, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, salió más tarde a aclarar que no se está evaluando nada sobre esa cuestión.

"Hoy por hoy, el Gobierno no está pensando ni evaluando cambiar la edad jubilatoria. No hay actualmente ningún proyecto", dijo ayer el funcionario, en declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam.

Más temprano, Moroni había considerado en declaraciones radiales que para subir la edad en las jubilaciones "hay que pensar bien e ir haciendo las correcciones para no llegar a un punto en el que se convierta en algo insustentable". Aunque remarcó que cualquier eventual modificación en los regímenes jubilatorios deben hacerse "con calma y tiempo".

"En algún momento esas discusiones las vamos a tener que dar pensando en algún sistema gradual porque la verdad es que estas edades vienen de muchos años atrás y la esperanza de vida crece año tras año", sostuvo el ministro en declaraciones a radio La Red.

En ese marco, afirmó que "no es un disparate pensar que una mujer se jubile a los 65 años", aunque agregó: "No sé en qué momento lo definiremos". Destacó que "los sistemas jubilatorios tendrán que ir adaptándose porque, si no, va a ser muy difícil" y agregó que, "en algún momento, esas discusiones las vamos a tener que dar". "Las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas con calma y tiempo, deben ir sucediendo en el tiempo porque son cosas pesadas de mover, con mucha inercia de su gasto", evaluó.

Aunque el funcionario no precisó detalles, una posibilidad en estudio es subir a 67 años la edad de los hombres para jubilarse, y a 65 años la edad de los mujeres. Hoy, los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60.

En relación con las críticas sobre el aumento a jubilaciones, Moroni destacó que "el Gobierno hace lo que dijo que iba a hacer cuando envió el proyecto de ley de Solidaridad: fortalecer el carácter redistributivo teniendo en cuenta los sectores que quedaron más abajo en la pirámide".

"Con este esquema le dimos al 75% de los beneficios un aumento superior al que habrían tenido con la fórmula anterior: dos bonos de 5 mil pesos, un adicional en la AUH (Asignación Universal por Hijo) de 2 mil pesos en enero, y aumento en las asignaciones familiares y la AUH también por encima de la fórmula anterior", enumeró.

Télam