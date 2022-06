El Senado dio media sanción esta tarde al proyecto de moratoria previsional para regularizar los aportes de personas que no llegan con la cantidad de años, pero se encuentran en edad jubilatoria.

La propuesta cosechó 38 votos positivos del Frente de Todos y aliados, mientras que Juntos por el Cambio se dividió entre 6 votos negativos y 18 abstenciones.

La iniciativa, que pasó a la Cámara de Diputados, autoriza el pago de los períodos faltantes de aportes hasta diciembre de 2008, inclusive con un plan de facilidades de hasta 120 cuotas que serán descontadas del haber jubilatorio.

Se calcula que hay 500 mil personas con edad jubilatoria ya cumplida que podrían adherirse a la Unidad de Pago de Deuda Previsional contemplada en la norma, mientras que otras 300 mil estarían en condiciones de incorporarse al régimen jubilatorio en 2023.

Al tomar la palabra como miembro informante del oficialismo, la senadora Juliana Di Tullio, sostuvo que la iniciativa le dará "la posibilidad a 800 mil personas de jubilarse pagando la deuda previsional que tengan a través de un plan de pago y también le permitirá a quienes estén en actividad adelantar su deuda previsional".

Tras reconocer que no consultó el proyecto con el ministro de Economía, Martín Guzmán, sino con "el organismo competente, que es la Anses", la legisladora indicó que el costo fiscal es del 0,02% para 2022 y del 0,03% para 2023. "Honestamente, el costo fiscal no es una buena excusa para no votar este proyecto de ley", agregó.

El legislador chaqueño de Juntos por el Cambio, Víctor Zimmerman, cuestionó que la iniciativa no haya pasado por la comisión de Presupuesto y Hacienda "para tener un costo presupuestario del impacto que puede tener". "Además, quienes hoy no tengan aportes, no están descubiertos porque existe la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)", señaló.

Por su parte, la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, reclamó un "debate serio" sobre el sistema previsional argentino. "Es por esto que en su momento pedí que se hiciera una plenaria con presupuesto, para darnos ese debate", subrayó.

A su turno, el senador del Frente de Todos, Maurice Closs, puntualizó es ese sentido: "Si miramos la sustentabilidad presupuestaría desde la óptica de la previsión social, probablemente encontremos fisuras, pero si no resolvemos esto, nadie va a atender a las personas de la tercera edad. Esta solución no es estructural, es sumamente coyuntural".

A su turno, la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, explicó su voto por la positiva, aunque "con la suspicacia de pensar que estas son simplemente soluciones y parches para una enfermedad mucho más grave del sistema jubilatorio argentino".

Al momento del cierre, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans, criticó la postura de la oposición: "Abstenerse a votar este proyecto es lavarse las manos y no tener solidaridad". "Hay personas que van a cumplir 65 años, la moratoria vence el 23 de julio y el proyecto también se tiene que tratar en Diputados, esto es una emergencia", dijo.