Máximo Kirchner, presidente del bloque del PJ, protagonizó uno de los momentos más acalorados del debate cuando entre hurras y abucheos pidió con chicanas de por medio que se escuche la palabra del oficialismo en la sesión de hoy para aprobar el proyecto de presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados. Tras su discurso, el bloque de Juntos por el Cambio, en la voz de Cristian Ritondo, se negó a devolver el proyecto a comisión para seguir modificándolo y lo rechazó, minutos después, junto al resto de la oposición por 132 votos.

“Presidente, presidente, presidente, presidente.... mire, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vice de gobierno presente y una exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y un expresidente de esta Cámara... me llama la atención poderosamente el comportamiento que está teniendo también un exministro del Interior del gobierno que nos precedió”, vociferó entre los gritos del resto de los legisladores Máximo, dirigiéndose al presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Luego, Massa le dio la palabra a Ritondo, que comunicó efusivamente que su bloque no acompañaría el proyecto de presupuesto y aseguró que la decisión se tomó luego de escuchar las palabras de Kirchner.

“Hasta la reciente intervención del presidente de su bloque, mi bloque iba a acompañar, ahora no va a acompañar que vuelva a comisión ¿Sabe qué pasa? Nos tenemos que respetar. Uno tiene que entender cuando uno gana y cuándo uno pierde. Nos tenemos que respetar, diálogo es respeto al otro. El kirchnerismo, en la ciudad [de Buenos Aires] nunca nos votó un presupuesto. En el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nunca nos votó un presupuesto. En el gobierno de [Mauricio] Macri tampoco nos votaron un presupuesto. Si quieren dialogar, no lo digan en la campaña porque cuando ganan no dialogan y cuando pierden tampoco”, exclamó Ritondo entre aplausos y silbidos.