Un excombatiente argentino oriundo de la ciudad bonaerense de Mar del Plata está presentando por diversos puntos del país un libro inédito de su autoría.



Se trata de "Pipino el pingüino, el monstruo y las islas Malvinas". Es el único libro y cuento infantil del país sobre el conflicto de las Islas Malvinas que se desarrolló en 1982, que exalta los valores de la paz, la amistad y la soberanía nacional sobre el archipiélago del Atlántico. "Es para chicos de 2 a 7 años", aseguró su autor, Claudio Garbolino.



El cuento surgió en 2012 luego de un acto del 2 de Abril en la escuela de su primer nieto, "donde el nene escuchó cosas que yo no le había comentado acerca de Malvinas", señaló el autor. "Entonces se me ocurrió conseguirle un texto adecuado a su edad, empecé a buscar y al no encontrar literatura infantil sobre el tema en bibliotecas ni en internet, nació la idea de contar algo para los más chicos sobre Malvinas", contó.



El exsoldado -que perteneció al Grupo de Artillería Antiaérea 601 (GADA)- dijo que existe una falta de información en la población escolar respecto a la Guerra de Malvinas declarada en 1982, "sobre todo en niños del nivel inicial, de 2 a 6 años".



"Pipino apunta, de una forma divertida y colorida, a despertar en los niños una conciencia temprana con relación al desarrollo de la guerra en nuestras islas", sintetizó. Y detalló: "Pipino es un pingüino que vive en el archipiélago argentino pero de pronto se ve invadido por un monstruo pirata. Entonces, junto a varios animalitos amigos, intentan que el usurpador deje las islas y pide que le griten que las Malvinas son y serán argentinas".



Según Garbolino, su libro-cuento "le encanta a los chicos, lo trabajan con sus docentes, lo dibujan, han hecho obras de teatro y títeres en las escuelas. "Pipino" ha sido un disparador de múltiples actividades en colegios y jardines de infantes".



"A los docentes a veces se les complica explicar a los chicos lo de Malvinas, y qué mejor que abordar el tema con algo lúdico, colorido e interactivo como este libro", apuntó. El libro-cuento ha sido declarado de interés educativo y cultural por el Ministerio de Educación de la Nación, y además ha tenido reconocimientos en Tierra del Fuego, Buenos Aires, Salta y Santa Fe.



El texto relata la historia de un pingüino que vive en Malvinas, pero un día un monstruo lo echa. Muy triste, se encuentra con una ballena amiga que lo ayuda a asustar al monstruo gritándole "Las Islas Malvinas son argentinas". Juntos, buscan ayuda en más animales de la zona primero y de todo el mundo después, para asustar cada vez más al monstruo y de esa manera recuperar su lugar. "Cuando se cuenta el relato, el grito al monstruo se hace junto con los chicos que siempre participan mucho", comentó el autor de Pipino.



"Mi hija lo ilustró y una editorial independiente lo imprimió. Tuvimos que hacer muchas correcciones para que pudiera salir, pero luego fue declarado de interés por el Ministerio de Educación y de Cultura en varios momentos. Ahora con Pipino recorremos el país llevando su palabra. Es un libro muy sanador", comentó el excombatiente.



El marplatense Claudio Garbolino ha presentado el libro en diversos puntos del país, tales como Tierra del Fuego, Entre Ríos y, recientemente, Rosario (Santa Fe). Télam