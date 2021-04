Funcionarios de Salud advirtieron que las variantes brasileña, británica y estadounidense de la Covid-19, las de más rápido contagio del coronavirus, fueron detectadas en varias provincias, en algunas con circulación comunitaria, por lo que volvieron a pedir a la población que mantenga los cuidados de higiene, uso de barbijo y distancia social.

* Mendoza

Si bien los reportes provinciales marcaron un aumento en los contagios con esas variantes en las últimas tres semanas, este miércoles Mendoza se sumó al grupo al confirmar que se identificaron dos casos de coronavirus por el tipo de Manaos.



Al respecto, la ministra de Salud mendocina, Ana María Nadal, indicó que se trata de "una herramienta de investigación epidemiológica y veremos cómo avanza la existencia de esta cepa en la provincia" tras lo cual remarcó que "dos casos no significan que tengamos transmisión comunitaria de Manaos".



"Nos tenemos que cuidar muchísimo porque esta variante tiene mayor tasa de contagiosidad debido a que las personas tienen mayor carga viral", alertó la funcionaria y pidió a la ciudadanía que "eviten salir si nuestra salida no es estrictamente necesaria".



Respecto de los casos confirmados por el Instituto nacional Malbrán, dijo que afectaban a "dos profesionales de la salud que están en vínculo entre sí, no viajaron al exterior y se desconoce cuál es el caso índice", indicó la ministra, quien explicó que están "completando la investigación epidemiológica".



El Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-COV-2 (PAIS) indicó en su último reporte que en las secuenciaciones que hizo hasta el 4 de abril sobre 1.246 muestras de pacientes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), localidades bonaerenses, Córdoba, Santa Fe y Neuquén detectó, a través de la vigilancia activa, la variante Reino Unido "en 80 casos, 14 asociados a turismo, cuatro con nexo epidemiológico con casos confirmados de esta variante y 62 de origen desconocido".



A la vez, indicó que la variante de Manaos apareció "en 36 casos, tres de turismo, siete de contacto estrecho con viajeros, uno de contacto estrecho con un caso confirmado y 25 de origen desconocido".



Asimismo, en el análisis de mutaciones el proyecto PAIS informó que se había identificado las variantes de Río de Janeiro y California pero señaló que "no se detectó la combinación de mutaciones característica de la variante 501Y.V2 (Sudáfrica)".



Tras destacar que observó "un aumento en la frecuencia de detección" de las variantes 501Y.V1 (Reino Unido), 501Y.V3 (P.1, Manaos)" en casos "sin nexo epidemiológico con turismo durante las últimas semanas epidemiológicas", confirmó que los casos actuales presentan "mutaciones en Spike diferentes a las de los virus que circularon en la primera ola".

* Corrientes

En Corrientes, el gobierno informó este miércoles que una persona que contrajo coronavirus con la cepa de Manaos falleció y reportó que varias muestras enviadas al Instituto Malbrán confirmaron la detección de dos casos de coronavirus de esa cepa brasileña, uno de la variante de Reino Unido y cuatro de Río de Janeiro.



Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que a excepción de la persona que murió en el hospital de campaña "todos los infectados se recuperaron y se realizaron los bloqueos correspondientes".



Y, remarcaron que los cuatro casos de la cepa de Río fueron detectados en los controles fronterizos con la ciudad paraguaya de Ituzaingó, mientras la del Reino Unido apareció en el Complejo Terminal de Cargas (Cotecar) destinado al transporte internacional que ingresa desde Brasil por la ciudad de Paso de los Libres.

Ante ello, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, pidió a la población "que extreme las medidas de prevención, que usen el barbijo de forma correcta, el lavado de manos, mantener el distanciamiento social, evitar reuniones innecesarias, no innovar el grupo de personas que se frecuenta y evitar salir del hogar si no es necesario".

*San Luis

En San Luis, la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, confirmó en conferencia de prensa que "hay circulación comunitaria de la cepa Manaos en la provincia", al brindar el miércoles un pormenorizado reporte de la situación epidemiológica junto a los integrantes del equipo que trabaja contra la pandemia.



La presidenta del Comité de Crisis local, María José Zanglá, alertó que "debemos bajar la circulación (de personas e infectados) para evitar mutaciones" del virus y señaló que "actualmente se transitan semanas con más de 500 y 600 casos en la provincia, lo que evidencia una peligrosa situación".



La confirmación de que se trataba de la cepa Manaos la dio el Instituto Malbrán a los especialistas de la provincia que trabajan junto al proyecto PAIS, añadieron funcionarios locales y señalaron que el caso se dio en una persona que no había salido de la provincia.

* Provincia de Buenos Aires

Días atrás, la ciudad bonaerense de Olavarría dispuso volver a la Fase 3, con mayores restricciones a las actividades sociales, luego de que estudios científicos confirmaran una alta circulación de las cepas británica y Manaos.

Según el Ministerio de Salud bonaerense, las autoridades sanitarias de Olavarría indicaron que ninguno de los 20 casos estudiados registraba antecedente de viaje al exterior o contacto estrecho con viajeros.



El ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, consideró "muy preocupante" el caso y volvió a reclamar "extremar las medidas de cuidado para impedir la circulación viral de estas variantes más contagiosas que pueden complicar aún más la situación".



El médico y asesor del gobierno bonaerense Jorge Rachid explicó a Télam Radio que la Manaos es una variante que "ataca, con mayor virulencia, a una franja etaria mucho más numerosa porque es la que va de los 40 a los 65 años".



Al graficar la forma de mutación de las células del virus, señaló que "es como un cazador que está detrás de una manada y primero va cazando a los que van quedando rezagados, los más viejos, y después va a tener que aumentar la velocidad para alcanzar a los más jóvenes que quiere cazar".



"La molécula hace lo mismo, va cambiando sus proteínas para poder parasitar sectores que hasta entonces no parasitaba con firmeza, para poder actuar sobre mecanismos inmunológicos naturales que tienen las personas jóvenes", agregó.



Rachid dijo que esa franja etaria, al ser más numerosa, "ocasiona más daño en el impacto de los sistemas sanitarios y también más muertes y esto es lo que está sucediendo cuando ese virus se hace dominante, aunque en Argentina todavía no es el virus prevalente".



"Prevalente va a ser en las próximas dos semanas en función de que hemos encontrado ya ese virus circulando sin nexo epidemiológico, es decir sin contacto de las personas que lo portan con otros compatriotas que hayan estado en el exterior o en contacto con quienes hayan estado en el exterior", advirtió.

* Santa Fe

En Santa Fe, las autoridades sanitarias detectaron a principios de abril dos contagios de coronavirus con las Manaos y Nueva York con antecedentes de viajes al exterior.



Los dos casos, reportados en el sur provincial, estuvieron "aislados y cursando la infección de manera ambulatoria", según fuentes de la cartera de Salud local.

* Chaco

En Chaco, el Ministerio de Salud Pública también informó que estudios realizados en laboratorios nacionales confirmaron que en cuatro muestras de Covid-19 locales detectaron las variantes de Manaos y una con la de Río de Janeiro en personas que habían viajado recientemente a otras provincias y señalaron que una de ellas contaba con la primera dosis de la vacuna Sinopharm.



Las autoridades chaqueñas remarcaron "la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad e higiene para evitar una mayor propagación de las distintas variantes de Covid-19, un incremento exponencial de contagios y el consecuente impacto negativo en el sistema sanitario".

* Jujuy

En Jujuy, el Comité Operativo de Emergencias (COE) confirmó, durante su último informe, que se detectó "el primer caso de la variante P-1 Manaos" en la provincia en una paciente de 40 años con residencia en el norte jujeño, quien "cumplió con aislamiento y recibió recientemente el alta médica".

* Neuquén

En Neuquén el primer caso de la variante Manaos fue detectado en un paciente de 55 años que reside en la ciudad de La Plata y viaja regularmente a la provincia por razones laborales y, según el gobierno provincial, el hombre permanecía internado con "buena evolución" y sus contactos platenses aislados en la capital bonaerense.

Fuente: Télam