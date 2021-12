A Plaza llena. Con más de once pantallas gigantes para no perderse nada, decenas de miles de personas con banderas y remeras multicolores colmaron Plaza de Mayo. Hubo show y música.



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aprovechó un escenario inmejorable, a plaza llena por los 38 años ininterrupidos de democracia, para blanquear sin tapujos su posición frente a las negociaciones con el FMI: después de acusar al Fondo de "vivir condicionando a la democracia argentina" y llevarse puesto a dos presidentes (en referencia a Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa), la vicepresidenta pidió "no firmar ningún plan que no permita la recuperación económica". Convocó a todos los argentinos a salir a la calle a defender sus derechos y usar todos los dólares que están fuera del país para pagar la deuda. Minutos después, cuando le tocó cerrar los discursos, Alberto Fernández le respondió: "Tranquila, no tengas miedo, yo no te voy a soltar la mano".

Cristina Fernández de Kirchner planteó ayer que un punto ineludible de la negociación con el FMI para resolver la deuda externa adquirida en la gestión de Mauricio Macri debe incluir una iniciativa dirigida a "recuperar de los paraísos fiscales los miles de millones de dólares en evasión".

"Se habla mucho de la famosa restricción externa. De que a la Argentina le faltan dólares. No, a la Argentina no le faltan dólares: se los llevaron afuera. Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se fueron miles de millones de dólares en evasión, para que le paguemos", exhortó al hablar frente a decenas de miles de personas en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos.

Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que "los peronistas generamos más clase media en la República Argentina que nadie".

La Vicepresidenta también le propuso al Presidente que convoque a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que le planteen al FMI que la negociación para refinanciar la deuda de 44.000 millones de dólares no implicará poner en riesgo "esta recuperación económica".

"Presidente, yo sé que tenemos muchas dificultades pero siempre digo que ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude", reafirmó al mencionar la práctica sistemática de fugar capitales.

En referencia a la evasión y la fuga en paraísos fiscales, puntualizó que el Gobierno debe hacer lo necesario para "comprometerse en que cada dólar que encuentre en el exterior de los que se la llevaron afuera se lo vamos a dar primero al Fondo".

A su turno, Alberto aseguró que "la Argentina del ajuste es historia" y resaltó que en las tratativas con el FMI para refinanciar la deuda que contrajo la gestión de Cambiemos "no se negociará nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social" del país.

Alberto. Ratificó que "Argentina es un símbolo de los derechos humanos". Horas antes, acusó a la OEA de propiciar el "golpe" de Estado en Bolivia. "Pese a quien le pese".



Fernández formuló estas aseveraciones al encabezar junto a Cristina en Plaza de Mayo el festival "Democracia para siempre" para celebrar el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, acompañados por los exmandatarios de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva y de Uruguay José "Pepe" Mujica.

"No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros", enfatizó.

"Tranquila, Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó el mandatario.

Fernández recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina", para luego señalar, mirando a la multitud que ocupaba la Plaza de Mayo, que "si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina".

Todos para uno. Como en los viejos tiempos, CFK, Lula, Mujica, su esposa, Lucía Topolansky, y Alberto cruzan sus manos en señal de unidad regional.



Premios a los DDHH

El Presidente entregó ayer los premios Azucena Villaflor a los Derechos Humanos a un grupo de personalidades destacadas, entre ellos, el Premio Nobel, Adolfo Pérez Ezquivel, la titular de las Abuelas, Estela Carlotto, y Tati Almeida por las Madres.



Todas las figuras K

Teresa Parodi, Víctor Heredia y Peteco Carabajal fueron algunas de las figuras que subieron al escenario ante una multitud en el pico del Festival Democracia para Siempre en Plaza de Mayo.

Heredia arrancó poco antes de las 18 con "Todavía cantamos".

Críticas de Espert por el costo del festival K

El flamante diputado de Avanza Libertad José Luis Espert fue uno de tantos en la larga lista de políticos de la oposición que cuestionaron el costo del festival en Plaza de Mayo y por la apropiación que hizo el Gobierno del Día de la Democracia y de los Derechos Humanos. "Para nosotros, Pase Sanitario. Para ellos, festejos masivos de cientos de miles de personas para el 10-12 que, además, es de todos los argentinos, no de los K solos...y sin ningún protocolo", escribió Espert en su cuenta de Twitter, abriendo el paraguas por los eventuales contagios.