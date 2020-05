El ministro de Salud, Ginés González García, dijo ayer que se encuentra "muy bien" al retirarse de una clínica porteña en la que permaneció desde anteayer para que le practicaran estudios en los que se le detectó "un hematoma subdural antiguo", a partir de un síntoma de "parestesia distal del miembro superior izquierdo" que se le presentó el miércoles pasado.

"Estoy muy bien, me encontraron algo que es de antigua data, un tema crónico, me hicieron muchos estudios y no se sabe de cuándo lo tengo", indicó el ministro a la prensa al salir del sanatorio Otamendi, en el barrio porteño de Recoleta.

Además, el ministro dijo que le consultaron si tuvo algún golpe, que dijo no recordar que le hubiera sucedido.

Finalmente, González García confirmó que ayer por la tarde pensaba volver a trabajar. Según un comunicado, el ministro recibió ayer el alta médica "debido a su buena evolución". "Se encuentra en buen estado de salud, reincorporándose a sus actividades laborales en forma inmediata", explicaron. El funcionario se internó en el sanatorio privado Otamendi, mientras voces oficialistas siempre impulsan la atención de la salud pública.