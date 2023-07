La madre de la desaparecida Cecilia Strzyzowski encabeza hoy una inédita marcha. Gloria Guerrero ya estaba lista para viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde por primera vez se marchará pidiendo justicia por su hija Cecilia, víctima de presunto femicidio en Chaco.

La convocatoria es para hoy a las 18 frente a la Casa de la Provincia de Chaco, en Callao 332. En las últimas marchas en Resistencia se viene generando un cisma social. Son convocatorias récord, inéditas para la provincia, donde además confluyen otros reclamos a la Justicia provincial. Es que Gloria viene cediendo su escenario a otras madres y padres del dolor, o víctimas de crímenes del poder. Según cuenta, la última vez tenía una cuadra de gente atrás pidiendo espacio para visibilizar sus historias.

Durante el primer semestre de 2023 se cometieron 151 femicidios según el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Si se cuenta sólo la cantidad de casos, la lista es liderada por la provincia de Buenos Aires, con 62, y en segundo lugar se ubica Chaco, con 17.

Si se considera el número de femicidios en proporción a la población de mujeres, Chaco encabeza la tasa más alta, teniendo en cuenta que sólo son 622.000 las habitantes (0,00273). Le siguen provincias de la región norte: Salta ocupa el segundo lugar, con 10 femicidios y 737.000 habitantes mujeres (0,00136) y Santiago del Estero está tercera, con 6 casos y 501.000 (0,00120).

'La marcha (prevista par hoy) surgió de la convocatoria de la gente. Muchos movimientos de padres de víctimas, de Madres del Dolor, de grupos feministas. Gente que está cansada de todo esto', dijo Gloria.

'Algunos políticos quieren ir. Yo les dije a todos que vengan, pero que vengan como vecinos. Porque esto no tiene que ver con la política, tiene que ver con la familia. Cecilia era una hija, una amiga. Esto no tiene nada que ver con la política, a mí me importa tres pepinos. Quien vaya que deje su bandera política en su casa y que vaya como vecino. Si (el gobernador) Coqui (Capitanich) hubiera venido de entrada conmigo, yo hubiera marchado con él. Pero se lo tomó como una nota personal, como que supuestamente yo lo perseguía políticamente', dijo Gloria.

El fiscal Jorge Cáceres Olivera, investigador del presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, relató que el ginecólogo que atendía a la joven contó que ella buscaba quedar embarazada.

La fiscalía sostiene que Cecilia fue asesinada por su pareja, César Sena, y por los padres de él, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, el 2 de junio pasado, el día que la joven desapareció después de entrar en la casa de sus suegros. Para los investigadores, no hay dudas de eso, pero no está claro todavía el móvil concreto del crimen. Un dato que está corroborado en la causa es que Acuña se llevaba muy mal con su nuera y no aceptaba la relación de ella con su hijo.

En su declaración de este jueves, el ginecólogo dijo que había visto a Cecilia, por última vez, el 21 de enero pasado y que ella le hizo una consulta por un "problema ginecológico": quería "regularizar su ciclo menstrual" para quedar embarazada. Según su testimonio, él la derivó para que se realizara distintos estudios. Así lo relató el fiscal Cáceres Olivera a Diario Chaco. Temen que la llegada de un bebé pudiera haber representado una amenaza para la fortuna de los Sena.