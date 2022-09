El juez porteño Andrés Gallardo afirmó que su fallo que le impide a la Policía de la Ciudad evitar manifestaciones frente a la casa de Cristina Fernández de Kirchner en Ciudad de Buenos Aires es "político", pero "no partidario".

Además, el magistrado se mostró en desacuerdo con revisar la autonomía de la Ciudad, como esbozó la vicepresidenta.

'No quiero parafrasear al Indio Solari, pero todo fallo es político, pero no es partidario. Es político previendo la posibilidad de mayores desbordes. Estamos frente a una escalada de violencia estructural y me preocupa. La forma de contenerla es hacer cumplir las normas. Cuando hay una violencia incipiente difícil de controlar hay peligro de que se desmadre', dijo Gallardo al diario La Nación.

'Mi sentencia cita al papa Francisco, que habla de construir la paz en una sociedad fragmentada y asimétrica. Mi sentencia es una contribución y es política en el sentido de la armonía entre diferentes poderes del Estado y jurisdicciones, que tienen chisporroteos', agregó el magistrado.

Asimismo, consideró que 'la autonomía de la Ciudad no es ningún error, es un proceso inacabado donde falta consolidar instituciones locales'.

El juez dejó en claro que su fallo 'no es en detrimento de la autonomía. Pueden revisar todos mis fallos, que siempre fueron en defensa de la autonomía de la Ciudad, lo que no significa darle carta blanca al gobierno local par que tergiverse el contenido autonómico sobre competencias que no le son propias'.

De buen vínculo con el papa Francisco y con Madres de Plaza de Mayo –fue decano de la Universidad de las Madres-, el juez Andrés Gallardo, en otros fallos contra administraciones Pro, prohibió la cartelería gráfica luminosa en la Avenida 9 de Julio, habilitó al gremio de los Metrodelegados e interrumpió las obras del Paso Bajo Nivel Balbín.

Gallardo suspendió ayer la audiencia convocada para escuchar argumentos en la causa por el vallado del último fin de semana y la custodia de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en inmediaciones del departamento de Cristina en Recoleta. El magistrado suspendió el trámite ante el planteo de apartamiento hecho por el Gobierno porteño.