Sergio Maldonado, hermano de Santiago, acompañado por los peritos y los abogados que intervienen en la causa, brindan una conferencia de prensa en Esquel. La primera en tomar la palabra fue la letrada Verónica Heredia, que cuestionó que "los tres peritajes anteriores realizados en el mismo lugar" del hallazgo de un cuerpo en el río Chubut dieron resultados negativos.

"Queremos dejar en claro que el de ayer fue el cuarto rastrillaje en ese lugar del río Chubut, eso está en el expediente. Se hizo lo mismo el 5 de agosto, el 8 de septiembre y el 18 de septiembre", señaló Heredia, al tiempo que pidió esperar los resultados de la autopsia para determinar la identidad de los restos.

Luego fue el turno del perito, Alejandro Inchaurregui, quien señaló que el "cuerpo no ha sido identificado hasta el momento", ya que "la morgue judicial de Esquel carece de equipos especiales" para realizar la autopsia correspondiente.

Inchaurregui brindó detalles del hallazgo del cadáver en l río. "Ayer llegamos al Pu Lof de Cushamen que ya habíamos visitado en varias oportunidades y nos encontramos, a unos tres o cuatro metros de la orilla, un cadáver que estaba flotando, tenía vestimenta".

"Había que decidir si lo levantábamos y lo trasladamos, que se hizo en condiciones no ideales pero con resultados positivos. Con personal de Prefectura se extrajo el cuerpo, y se lo trasladó a la morgue judicial de Esquel", explicó el perito.

Asimismo, detalló que la autopsia no se realizará en la morgue de Esquel, ya que la institución "carece de equipos especiales, y ese es el motivo porque el que la autopsia no se va a hacer en Esquel, y se peritará en la morgue judicial de la nación".

Inchaurregui agregó que "el cuerpo estaba vestido" y reiteró que "no fue identificado hasta el momento".

"La presencia de efectos personales, entre ellos un DNI que corresponde a Santiago Maldonado, no implica una identificación positiva del cuerpo, y esa identificación se hará oportunamente, pero no en este momento", reiteró el perito.

A continuación, habló Andrea Antico, mujer de Sergio y cuñada de Santiago. "Este es un momento muy duro para toda la familia, han circulado fotos, que hacen mucho daño a la familia, pedimos respeto, que piensen cada cosas que hacen".

"Desde los primeros días todas fueron mentiras y hostigamiento, eso nos generó que no confiemos en nadie, vamos a esperar hasta que se coteje el ADN y se haga la autopsia. Después de eso vamos a informar", dijo Antico.

Sergio, en tanto, siguió con esa línea. Pidió respeto por la familia y, en particular, por los padres de Santiago, y sentenció: "No voy a decir si el cuerpo es o no de Santiago no hasta estar 100% seguro, más allá de que tenga algunos elementos personales. Si lo hubiera reconocido, hubiera afirmado que es Santiago", indicó.

También insistió con sus dudas sobre el lugar en el que fue hallado el cadáver. "Es muy raro. Nosotros habíamos pasado por esos lugares y no había ningún cuerpo. Les pedimos tiempo para que las cosas se hagan como corresponde".