La carrera sin pausa de la inflación sorprendió ayer a propios y extraños ya que la medición de marzo superó hasta los pronósticos de las consultoras privadas: el Indice de Precios al Consumidor aumentó 4,7% durante marzo, la más alta del año, debido al alza de los alimentos, las tarifas y los servicios.



Con este incremento, informado ayer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el índice de precios acumuló en el primer trimestre del año una suba del 11,8% y en los últimos doce meses del 54,7%.



El presidente Mauricio Macri había anticipado ayer que la inflación alcanzaría un "pico en marzo" y comenzará a ir hacia la baja, algo que hoy parece algo poco probable.



"Esperamos que después de este pico (de inflación) que tendremos en marzo, a partir de acá (y) a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, que tiene una inflación de un dígito", sostuvo Macri.



El mandatario aseguró que los argentinos "hemos empezado por hacer lo que corresponde. No vivir de prestado, no gastar más de lo que se tiene".



Más allá de las declaraciones, el Indec dio cuenta de que hubo un alza del 6% en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, 4,2% en Transporte, 17,9% en Educación; 6,6% en Prendas de vestir y calzado y 2,8% en Agua, electricidad y Gas.



El aumento del 4,7% durante marzo estuvo compuesto por un alza del 4,8% en los bienes y servicios estacionales, como el caso de la Educación y las prendas de vestir, del 4,9% en los regulados, como las tarifas eléctricas y de transporte, y del 4,6% en el IPC Núcleo.



A nivel regional, el Noreste registró el mayor índice de inflación, con el 5,1% mientras que la Patagonia resultó la menor con el 4,3%.



En el caso de Alimentos, el Indec registró suba del 25,4% en el precio del pollo entero, del 31 % en el zapallo anco, 8,6% en el pan de mesa, 9,4% leche en sachet y 9,5% en queso, entre otros.



En los artículos de limpieza hubo alzas del 7,7% en lavandina; 4,5% en jabón en pan; 6,3% en pañales descartables y 6% en champú.



La suba del 4,7% resultó una aceleración en el aumento de precios luego del 2,6% en diciembre, 2,9% en enero, y 3,8% en febrero. Además resultó la mayor luego del 5,4% registrado en octubre pasado.



A fines de marzo, los agentes financieros consultados por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central estimaron que la inflación de marzo rondaría el 3,8% y proyectaron un 3,5% para abril.



Minutos después de que el INDEC diera a conocer las cifras, la consultora Ecolatina estimó que el Índice de Precios al Consumidor trepará "al 3,7% en abril, acumulando 15% en el primer cuatrimestre del año".



"Entre la primera quincena de abril y la primera de marzo, el IPC GBA Ecolatina trepó 3,7% y esperamos un comportamiento similar en lo que resta del mes", dijo la consultora.



El director de Ecolatina, Lorenzo Sigaut Gravina, anticipó que "recién en mayo podremos ver una reducción de la inflación mensual, por un menor impacto de tarifas y porque es un mes con pocos aumentos estacionales".



Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien compartió el acto con el presidente Macri, aseguró que "estamos viendo una desaceleración para los próximos meses, la inflación de abril será más baja que la de marzo".

El alza de alimentos, servicios y tarifas disparó el índice de precios que acumula una suba de 11,8% en el primer trimestre de 2019.