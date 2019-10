En el bloque de Empleo, Producción e Infraestructura hubo fuertes cruces. “Dimos vuelta la energía después de la peor gestión energética de la historia”, arrancó Macri y le dio pie a Fernández que remarcó el aumento del desempleo, la caída de la economía, la pérdida de poder adquisitivo, y la política tarifaria.

“Vamos a hacer que los argentinos dejen de pagar tarifas dolarizadas que solo benefician a los amigos del presidente”, dijo y luego insistió: “En materia energética lo que usted hizo fue llenar el bolsillo de sus amigos”.

Macri retrucó con las causas judiciales que investigan presuntos sobornos en la obra pública. “Ellos son así, no cambian más, cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de la Argentina”, arremetió. “¿Y usted no vio lo que pasó en la obra pública?”, respondió Fernández en referencia a la historia de la familia Macri, en especial el patriarca ya fallecido Franco Macri, con los contratos con el Estado.

“Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en el mundo y no se puede defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por u$s2.000 millones para Lázaro Báez con una empresa inexistente, o los departamentos de Muñoz, o las valijas de Antonini, o los bolsos de López, o la efedrina. Es difícil creer que usted no vio nada. Lo vio Lavagna desde el otro lado de la calle, y usted en la oficina de al lado dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero usted no vio nada”, replicó el Presidente.

Lo más destacado

Roberto Lavagna: “Solo en una economía en marcha es posible hablar de empleo y producción. El desafío que planteamos es de 2 millones de puestos de trabajo, en 4 años. La economía puede crecer 4% por año”.

Alberto Fernández: "Tenemos un presidente que piensa que el trabajo es un costo y consecuentemente no le importa el trabajo, cerró el ministerio. El Presidente uberizó la economía. El trabajo registrado es la mejor garantía de paz social. "En tiempos de Macri se cerraron 43 PyMes por día".

José Luis Espert: "Los sindicalistas son corruptos, delincuentes y algunos asesinos. Así terminamos con sindicalistas ricos y trabajadores pobres. Tenemos que eliminar las indemnizaciones y reemplazarla con un subsidio por desempleo".

Mauricio Macri: "Es verdad que este último año hemos tenido problemas de empleo y que hay gente preocupada por perder su trabajo. Les digo que no va a pasar, pasada la elección y saliendo de la incertidumbre política, la Argentina va a volver a crecer. El desafío sigue siendo crear empleos formales y de calidad. Para generar empleo hay que desarrollar el país, hay que conectarlo y hacer obras”.

Juan José Gómez Centurión: "Hay un Estado cada vez más grande y una sociedad cada vez más chica. "Hay que terminar con la costumbre de disfrazar la desocupación con planes sociales y empleo público".

Nicolás Del Caño: "Cada vez que escucho a Mauricio Macri confirmo que nunca va a poder entender lo que siente una familia trabajadora cuando se queda sin empleo”.

Cruces picantes

Alberto Fernández: "Desde que me fui del Gobierno, nunca un juez me llamó para pedir explicaciones. En materia energética, usted lo que hizo fue llenar los bolsillos a sus amigos (a Mauricio Macri)".

Mauricio Macri: "Nos habían dejado la peor gestión de energía de la historia. Ahora vamos rumbo a ser un gran exportador de energía a nivel mundial. "Es de muy mal gusto citar a una persona que no está en este mundo y que no se puede defender (a Alberto Fernández)"