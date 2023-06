La guerra interna en Juntos por el Cambio explotó ayer y el daño colateral puede tener aún consecuencias impredecibles por el intento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de incorporar al espacio al gobernador de Córdoba, el peronista no kirchnerista Juan Schiaretti. Pero el terremoto que hace crujir fuerte las bases de la principal alianza opositora tuvo una réplica impensada que sacudió y rompió el acuerdo político que habían construido hace meses el propio Schiaretti con un socio de otros tiempos, el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Ayer, a la luz del zafarrancho de JxC, Urtubey dio por terminada su alianza con el gobernador de Córdoba y así se cae la tercera vía que buscaban subir a consideración en las elecciones generales de octubre. Para colmo, la entrada de Schiaretti a JxC parece ser hoy cosa juzgada y tendría la puerta cerrada.

Ayer, uno de los que se sumó al coro de voces en contra de que "El Gringo" se sumara a Juntos fue el expresidente Mauricio Macri, otrora un elocuente defensor de Schiaretti e incluso casi amigo.

Macri dijo que la incorporación de Schiaretti a JxC "pone en crisis todo el sistema de la coalición" opositora, y fustigó al impulsor de la idea, Horacio Rodríguez Larreta, sobre quien afirmó que si un dirigente "está tranquilo y seguro por el camino" que transita no propone "cambiar las reglas".

"No entiendo las decisiones que viene tomando. Debemos tener un compromiso con el cambio y que sea profundo, rápido y mantener el coraje para llevarlo a cabo. Si no, no tiene sentido volver al poder", señaló Macri en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba.

Horas antes de emprender una visita a la provincia gobernada por Schiaretti, el exmandatario sugirió que la decisión de Larreta de "ampliar el espacio" podría estar relacionada con las malas proyecciones que obtiene en las encuestas como precandidato del Pro, ante la interna de JxC que disputará las PASO el próximo 13 de agosto ante Patricia Bullrich.

"No se propone un cambios de las reglas de juego si uno es un dirigente que está tranquilo y seguro en el camino en el cual va", graficó Macri.

Luego el expresidente habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde coincidió con Luis Juez, candidato a gobernador por JxC, y expresó: "Hace dos años había un diálogo, pero Schiaretti acompañó las leyes que nos destruyeron, y ahora esto, faltando ocho días para las alianzas. De golpe tiran esta bomba en el medio de la coalición". "Confío que Rodríguez Larreta y Bullrich se pongan de acuerdo. Los que proponen esto no nos conocen a los cordobeses. No nos conocen porque me considero un cordobés más. ¿Qué compromiso hay sobre el futuro? ¿Sobre qué valores? Lo he dicho y lo sigo ratificando: somos el cambio o no somos nada", expresó Macri.

La iniciativa de Larreta y del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, de sumar al mandatario cordobés generó el fuerte rechazo del sector de JxC referenciado con Bullrich y también una dura crítica por parte de Juez, quien el lunes se apersonó -pese a no estar invitado- en la reunión de la Mesa Nacional de JxC para hacer públicas sus discrepancias. Bullrich, en tanto, dio por terminado el debate por Schiaretti ayer mismo.

"Hay que animarse a romper el statu quo. Todo esto que se habla suena a un amontonamiento que desperfila a JxC y a la vocación de renovación que tenemos que mantener. Este es un conflicto que se resuelve con una reunión entre Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich). Somos el cambio o no somos nada", deslizó Macri.

Qué dijo Urtubey

Juan Manuel Urtubey afirmó ayer que su alianza política con Schiaretti terminó por su acercamiento a JxC. Consideró que las negociaciones del cordobés de las últimas horas dejan "bastante renga" la posibilidad de armar una tercera vía. "Se rompió", afirmó.

La alianza que propone Schiaretti

Con Manes y Morales. Schiaretti espera aliarse a referentes radicales.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, manifestó ayer que con el acercamiento a Juntos por el Cambio (JxC) solo busca 'construir una nueva alternativa política electoral para un gobierno de unidad nacional', y que de ninguna manera pretende ser parte de esa coalición sino que va a preservar su identidad partidaria.

'Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio. Somos el peronismo antikirchnerista', aclaró el mandatario al hablar con los medios en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Al respecto, dijo que promueve 'una nueva alternativa política en la que todos preserven su identidad, ir a elecciones y luego avanzar con un gobierno de unidad nacional' y agregó: 'Para eso vengo trabajando desde hace dos meses'. En ese nueva 'coalición de coaliciones', Schiaretti dijo que su aspiración es 'participar en las PASO (elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias) con quienes piensan como yo', y mencionó entre ellos al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, al gobernador de Jujuy Gerardo Morales y al diputado nacional Facundo Manes.

'La dirigencia política se está peleando como perros y gatos', remarcó Schiaretti y añadió que lo único que pretende es un gobierno de unidad nacional para 'dejar atrás años decadencia, de atraso y terminar con la maldita grieta?'.

'De una vez por todas tenemos que avanzar en la cultura de la producción y el trabajo', reiteró el gobernador de Córdoba.