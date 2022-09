Con el Mundial de Fútbol Qatar 2022 en el horizonte próximo como otro factor clave para acelerar la sangría de divisas de las arcas del Banco Central, el Ministerio de Economía se apresta a anunciar esta semana que entra un nuevo ajuste del cepo al dólar turista que llevaría la cotización en torno a los 290 pesos.

El equipo de Massa analiza subir la cotización del dólar turista o tarjeta que hoy está en $264 para llevarlo a $290 lo que implica que su valor estará por encima del precio del dólar blue que el viernes cerró a $277.

"Estamos trabajando en medidas sobre el turismo en el exterior", señalaron desde el equipo económico. Para llegar a la cotización del dólar turista se toma el tipo de cambio minorista -hoy en

$149-, más el 30% del impuesto PAIS y el 45% del anticipo de Ganancias. En realidad se analizan tres opciones.

En primer lugar, aumentar el impuesto que se retiene a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, que en principio era del 35% y hace un mes pasó al 45% para gastos en el exterior. Ahora se plantean subirlo al menos al 50%.

En segundo término, llevar del 30% al 40% la alícuota sobre el impuesto PAIS; y la tercera, obligar a quienes tengan gastos en dólares a comprar esas divisas en el Mercado Electrónico de Pagos (MEP).

El dólar MEP se negocia en la bolsa porteña a través de la compra de bonos o acciones en pesos y su venta en dólares. Hoy cotiza a $287 y la transacción se puede concretar a través de una operación con una sociedad de bolsa o mediante el banco. Para el Gobierno, aunque la operatoria puede ser más engorrosa, la ventaja del dólar MEP es que el dinero no sale de las reservas del Banco Central, como sí ocurre con el dólar tarjeta, sino que se trata de compra-venta entre privados.

En las tres alternativas, la suba estaría alrededor del 9%, lo que acercaría al dólar tarjeta a los $290. De todos modos, la definición podrá conocerse en el transcurso de esta semana.

A raíz de estos rumores y por el empuje de las compras de los productores que aprovecharon el dólar soja, el MEP saltó 4,2%.

Ante la salida de dólares por el Mundial de Qatar 2022, la UIA ya elevó su reclamo al Gobierno para que se priorice las divisas para la industria bajo el riesgo que se frene la producción.

En julio, por el dólar tarjeta salieron U$S 750 millones. Y según datos del Banco Central en los primeros siete meses del año, los pagos de viajes, pasajes y gastos con tarjeta de personas y empresas sumaron U$S 4.116 millones: lo que representa un 65% del gasto en importaciones de combustible en ese período.

Hace dos meses, el Gobierno desdobló las cotizaciones del dólar ahorro de las del dólar turista y dólar tarjeta (gastos que se acreditan en el exterior) en un esfuerzo por reducir los gastos en el exterior, sobre todo de cara al Mundial de Qatar.

Sin embargo, de acuerdo al economista Salvador Di Stefano, "la balanza de turismo está dando un déficit de U$S 4.300 millones". Para el experto, con "esta cotización ($261,81) la demanda de pasajes al exterior no se detiene". Como consecuencia, no hay margen para que el turismo siga disminuyendo las reservas, que actualmente rondan los U$S 37.652 millones.

Asimismo, este éxodo de divisas no se compensa con el ingreso de moneda extranjera proveniente de los turistas que ingresan al país, quienes en la mayoría de los casos prefieren acudir al mercado de cambios paralelo, es decir, venderlo en las "cuevas" como dólar blue.