La ya complicada campaña que debe encarar Patricia Bullrich para intentar entrar al balotaje en las elecciones generales del 22 de octubre sumó ayer otro traspié por obra y gracia de su principal rival en las urnas pero también con un toque de "fuego amigo". Es que el ganador de las PASO, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, metió el dedo en la llaga en la interna del Juntos por el Cambio (JxC) al hacerle un guiño al expresidente Mauricio Macri con quien tiene un diálogo fluido y aceitado. En concreto, el libertario jugó una carta de fuerte impacto electoral al adelantar que en caso de ganar las elecciones le ofrecería al expresidente "un rol destacado" dentro su eventual gabinete. Y desató una tormenta en Juntos donde las heridas aún siguen a flor de piel tras la interna feroz entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta que dejó fuera de carrera al jefe de Gobierno porteño. Y abrió interrogantes sobre el apoyo de Macri a Bullrich que tiene que remar desde atrás para mantener viva la chance de meterse al balotaje.

Por lo pronto, este coqueteo mutuo entre Milei y Macri se cobró ayer el primer quiebre electoral de la alianza opositora tras salir segundos en las PASO con la renuncia a su candidatura de diputada del Parlasur de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió -ver nota vinculada-.

"Si soy Presidente, Macri tendría un rol destacado como representante de la Argentina. Sería una figura por encima de los embajadores. Un representante del país, no sé cómo se define, habría que crear la figura, es alguien que puede abrir mercados", dijo Milei ayer por la mañana en declaraciones a radio Mitre y aclaró que podría cumplir un rol de "súper embajador". Asimismo contó que en las últimas charlas que mantuvo con el exmandatario hablaron de "varios temas", y agregó: "Pero me ha sorprendido muy gratamente que no sólo se ocupó de preguntarme cosas de economía, sino que ha mostrado un lado humano no esperado para mí dado el vínculo que tenemos".

Frente al revuelo que causaron las afirmaciones de Milei sobre Macri -sincericidio o estrategia electoral para exponer debilidades de la campaña de Bullrich- dirigentes del Pro calificaron como "una chicana" el ofrecimiento del líder de La Libertad Avanza (LLA) a Macri. Y en tono enfático, aseguraron que "no hay ninguna posibilidad" de que Macri acepte un cargo en un eventual gobierno de Milei y recordaron que el exmandatario apoya a la postulante presidencial de Juntos, Patricia Bullrich.

"El acercamiento de Milei a Macri es una chicana más, son acciones de un político tradicional. Macri hizo un análisis de la Argentina y reconoció el aporte de Milei a la discusión política, pero dijo que apoya a Patricia Bullrich. El Macri auténtico nos apoya con toda su convicción", aseguró el exsenador nacional Federico Pinedo en declaraciones a Radio Con Vos.

El exsecretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, también se pronunció al respecto al asegurar que "no hay ninguna posibilidad de que Mauricio acepte esa propuesta ni de que lo apoye a Milei".

"No cabe duda sobre que Mauricio apoya a Patricia Bullrich y los candidatos de JxC. Nos sorprende que algunos se presten al juego de querer apropiarse de Mauricio", afirmó de Andreis a Infobae.

Darío Lopérfido, ex secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación en el gobierno de Macri e integrante del equipo de campaña de Bullrich, sostuvo que las declaraciones de Milei son "una estrategia electoral" para "meter una cuña y molestar dentro de JxC". "Macri apoya a Patricia: la apoyó antes y ahora que es candidata oficial no va a dejar de hacerlo", remarcó a CNN.

> Carrió baja su plan de banca en el Parlasur

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, renunció a su postulación como diputada del Parlasur, de cara a las elecciones de octubre, por "razones de salud", aunque "acompaña y apoya" la candidatura presidencial de Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio (JxC), según explicaron sus allegados.

Más allá de las cuestiones de salud que la aquejan, Carrió ya venía molesta por los acercamientos entre Mauricio Macri y el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), el diputado de ultraderecha Javier Milei, el postulante más votado en las PASO del domingo pasado.

"No creo que haya que ir a una ultraderecha; tengo miedo a un estallido de violencia. Hay gente que cree que la solución es ir a una ultraderecha y a la represión; yo no", había advertido Carrió unas semanas atrás.

La decisión de Carrió se conoce luego de que el propio Milei le coqueteara con la idea de sumar a Macri a su eventual gobierno como un súper embajador.

Laura Alonso, extitular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, aludió a la renuncia de Carrió en un posteo que realizó en su cuenta de la red social Twitter. "Hace meses que viene mintiendo para dañar al Presidente @mauriciomacri y a JXC. Lo intenta una vez más. Ud sabe que miente y eso se llama: cinismo".

Alonso acompañó su posteo con una foto de Carrió y replicó el título de una nota periodística que dice: "Tensión en JxC. Elisa Carrió renunció a su candidatura al Parlasur, molesta por la sintonía de Macri con Milei".

Laura Alonso

La exdiputada del Pro, Laura Alonso, aseguró que “no tenía dudas” de que Macri no se sumaría a un eventual gobierno de LLA al repostear en su cuenta de Twitter una nota de Clarín donde allegados al expresidente desmienten categóricamente estas versiones.