Con protocolos y procedimientos particulares, las clases comenzaron hoy en La Rioja, Catamarca y La Pampa, mientras que en Misiones iniciarán mañana.



"El lunes inauguraremos los ciclos lectivos de las provincias de Catamarca y La Rioja. Por la mañana, en Antofagasta de la Sierra junto al gobernador Raúl Jalil y por la tarde en Sañogasta con el gobernador Ricardo Quintela", escribió Trotta en su cuenta de Twitter.

En La Rioja sólo volverán a las clases presenciales las escuelas rurales y periurbanas y el 15 de marzo se irán incorporando las demás escuelas, principalmente de las zonas céntricas. El ministro de Educación riojano, Nicolás Martínez, destacó que en la provincia "tendremos un retorno cuidado, con una fuerte estrategia de prevención y promoción de la salud".



Así desde este lunes comenzarán sus clases las salas de 5 años de jardines de infantes, 1° y 7° grado de primaria y 1° y 5° año en la secundaria y 6º año de escuelas técnicas, y todos los demás grados tendrán clases virtuales.



El regreso a las aulas no será de cursos completos, sino que habrá burbujas de 10 o 15 alumnos, aunque esa cantidad lo decidirá cada escuela teniendo en cuenta el edificio, el tamaño de las aulas y la realidad de la estructura de la institución.La jornada escolar presencial se dispuso que será de cuatro horas y con recreos que también se harán en burbujas.



En La Pampa también este lunes inicia el ciclo lectivo bajo la modalidad dual, virtual y presencial, con las condiciones protocolares que definirá cada institución escolar, en contexto de pandemia, y entre otros aspectos, el cupo de alumnos que asistirá a cada una de las clases.



El gobernador, Sergio Ziliotto, señaló desde las redes sociales que "las y los alumnos vuelven a las aulas, pero no todos juntos. Presencialidad y virtualidad se complementarán para estudiar de modo seguro. Sigamos sumando responsabilidad y compromiso social".



El Ministerio de Educación de La Pampa informó que con los gremios docentes aprobaron un protocolo para que se establezcan cuidados y protección a todo el personal dedicado a la tareas de higiene y desinfección de instalaciones y elementos, y a quienes tengan a cargo la elaboración del almuerzo y la colación saludable para los y las alumnas.



En Catamarca, la Dirección de Inspección Laboral dispuso la Conciliación Obligatoria entre el Ministerio de Educación y la Intersindical docente ante la falta de acuerdo en la discusión paritaria 2021 para garantizar el inicio de clases.



Los gremios rechazaban la oferta de aumento salarial del 34,6% en tres partes.



Entre tanto, el gobierno inició el viernes la vacunación contra coronavirus 19 a personal docente de la provincia en el Nodo del Predio Ferial y, según el gobernador Jalil, se comenzó con los de primaria de 1er., 2do. y 3er. grado.



Misiones, por su parte, pondrá en marcha su calendario escolar con la presentación del personal docente y administrativo en las escuelas, de cara al inicio de las clases previsto para el martes 9 de marzo.



"Mañana es un día muy importante para nosotros", destacó el jefe del Consejo General de Educación (CGE), Juan Alberto Galarza. y resaltó que las clases comenzarán con barbijo, ventilación y distanciamiento social obligatorios con presencialidad de alumnos, no presencialidad y sistemas que combinen ambas.



El primero de marzo comenzaron en 13 provincias las clases con modalidades mixtas, presenciales y virtuales. Se trata de San Juan y de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, San Luis, Corrientes, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego, Mendoza, Chaco, Tucumán, y Entre Ríos. Formosa comenzó las clases presenciales el 2 de marzo, en tanto que Río Negro y Neuquén lo hicieron el 3.



El 15 de marzo se incorporarán Santa Fe y Santiago del Estero.