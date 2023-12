El dirigente radical de Mendoza Luis Petri, quien acompañó en la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) a Patricia Bullrich, será ministro de Defensa a partir del próximo domingo, cuando asuma el presidente electo Javier Milei.

"Petri será el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre", consignó un comunicado de prensa del Gobierno entrante. El texto oficial destacó que con la designación del futuro ministro de Defensa "la fórmula completa de Juntos por el Cambio (JxC) ha quedado integrada al gobierno de La Libertad Avanza", tras la designación de Bullrich como ministra de Seguridad.

Por su parte, Petri agradeció la "oportunidad" y la "confianza" y anunció que "desde hoy" (por ayer) comenzará a "trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de nuestras Fuerzas Armadas", que son, dijo, "orgullo de nuestro país". "Vamos a honrar su finalidad esencial, que garantice la soberanía e independencia de la Nación, su integridad territorial; que proteja la vida, la libertad y contribuya al desarrollo de la Patria", definió Petri.

Milei se reunió por la mañana con Bullrich y Petri en un encuentro en el que también estuvieron el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el futuro ministro de Economía, Luis Caputo; la designada canciller, Diana Mondino; Guillermo Ferraro, quien estará al frente de la cartera de Infraestructura; y su hermana, Karina. Allí "se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión".

Petri tiene 46 años, fue diputado nacional durante ocho años y en las últimas elecciones nacionales integró la fórmula presidencial de los "halcones" de JxC. También había competido este año como precandidato a gobernador en los comicios internos del frente Cambia Mendoza, una coalición que representa a JxC en el distrito cuyano, pero apenas sumó el 17,4% de los votos y resultó derrotado ante Alfredo Cornejo. Como muchos dirigentes radicales está en la vereda de enfrente del jefe de la UCR, Gerardo Morales.

Al quedarse fuera de la segunda vuelta, el esposo de la periodista Cristina Pérez, con quien contrajo matrimonio hace dos años, se puso a fiscalizar para La Libertad Avanza en el balotaje.

Nació en 1977 en la localidad de San Martín, en Mendoza. Se graduó de abogado en la Universidad del Litoral y trabajó en el sector privado al tiempo que fue vicepresidente de la Juventud Radical en su provincia natal. Llegó a la Cámara Baja en 2013, con la lista que encabezó Julio Cobos, y fue reelecto cuatro años más tarde. En 2017 fue el responsable principal en la reforma del Código Penal, de corte punitivista. Con esa modificación, la prisión perpetua dejó de tener un cumplimiento mínimo de 35 años, y pasó a 50.

Al año siguiente, Petri presentó un proyecto de ley para prohibir que los extranjeros accedieran a la salud y la educación públicas en la Argentina si es que no había reciprocidad. En ese momento, el futuro ministro era vicepresidente de la Cámara Baja. Además, planteó una iniciativa para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, otra con el objetivo de validar el uso de las armas no letales por efectivos de las fuerzas de seguridad, además de otra en favor de prohibir que las personas detenidas en prisiones puedan acceder a teléfonos celulares.

En 2020, Petri votó en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y centró su exposición en el debate en que la normativa era "una decisión arbitraria e inconstitucional".

Charla con Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se comunicó ayer con Javier Milei, a quien calificó como "un verdadero amigo del pueblo judío", y lo invitó a que visite su país. También agradeció a Milei "su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén".

Impacto múltiple detrás del cargo

La incorporación de la fórmula Bullrich-Petri al gabinete apunta además a dotar de gobernabilidad a Javier Milei en el Congreso a través de la apertura de dos ventanillas, una para el macrismo y otra para el radicalismo, donde podrían reportar legisladores de manera directa a la Casa Rosada sin pasar por el "peaje" de los jefes de bloque. Es decir, una reconfiguración del mapa legislativo donde fracciones de los bloques mayoritarios serían la llave no sólo para el quorum sino también de la votación de las leyes. El desembarco de Petri en Defensa ubica además a Federico Pinedo, otro candidato a esa cartera, más cerca de la Embajada de Chile. El ascenso de Petri tendrá impacto además en el recambio de autoridades del Comité Nacional de la UCR donde se vislumbra un enfrentamiento entre el sector Morales-Lousteau y el Grupo Malbec donde convergen Cornejo, Gustavo Valdez, etc., más cercano a Milei.

¿Aerolíneas cierra el año sin déficit?

Aerolíneas Argentinas proyecta cerrar su balance 2023 con ganancias por U$S 32 millones y habiendo ejecutado el cero por ciento del presupuesto asignado para este año, informó ayer la empresa, al tiempo que destacó que de esta manera se alcanza el equilibrio financiero por primera vez desde 2008, cuando el Estado nacional recuperó el control de la línea aérea. La compañía señaló que ha venido reduciendo significativamente su déficit desde que en 2019 alcanzara los U$S 667 millones: durante 2020 y 2021, los dos años de pandemia, se situó en U$S 654 y U$S 439 millones respectivamente, mientras que en 2022 se redujo a U$S 246 millones. Además, sostuvo que en agosto de 2023 se presentó un balance semestral con un déficit de U$S 48 millones, lo que significó una caída del 61% comparado con el mismo período de 2022 y, a su vez, una baja del 80% respecto al mismo período de 2019.