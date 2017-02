El fiscal federal Eduardo Taiano pidió ayer la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como ‘dólar futuro‘, donde está procesada por ‘administración infiel en perjuicio de la administración pública‘.



Lo hizo al responder la ‘vista‘ que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar ‘completa‘ la investigación en la que, además de la exmandataria, están procesados el exministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros.



Bonadio investiga si mediante la celebración de contratos de futuros de dólar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) habría pactado vender dólares a un precio que rondaba los 10,65 pesos por unidad, por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que por aquel momento se encontraban en torno a 14 pesos por unidad. Según el magistrado, esta política habría ocasionado pérdidas millonarias a la entidad bancaria.



Taiano firmó ayer el dictamen, de unas 100 páginas, que en los hechos es la acusación del fiscal contra los imputados y la base fáctica sobre la que deberá realizarse el juicio oral y público, informaron fuentes judiciales.



Ahora resta que el juez le ‘corra traslado‘ a las partes para que manifiesten sus posturas, y en esa instancia pueden oponerse al pase a juicio, consentirlo o pedir su sobreseimiento.



Bonadio procesó a Fernández por ‘administración infiel en perjuicio de la administración pública‘ y dijo que ‘hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas‘.



‘Es impensable que una operación financiera de esta magnitud sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional. Resultó evidente que la entonces presidente impartió instrucciones a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo‘, afirmó el juez.



Ni la ex presidenta ni Kicillof apelaron el procesamiento de primera instancia y anunciaron públicamente su intención de que la causa llegue rápidamente a la etapa de debate. No obstante, difícilmente ello vaya a ocurrir antes de fin de 2017.



También están camino al juicio oral los exfuncionarios Miguel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami. Según la imputación, las operaciones de ‘dólar futuro‘ causaron a las arcas públicas un perjuicio del orden de los 17.000 millones de dólares.



‘De acuerdo a las directivas impartidas por Cristina Fernández de Kirchner, y su Ministro de Economía, utilizando de manera impropia las atribuciones y competencias de sus respectivos cargos, adoptaron las medidas que permitieron a la entidad vender entre septiembre y noviembre de 2015, contratos de dólar futuro a valores inferiores al precio de mercado‘, detalló el fiscal federal Eduardo Taiano en el escrito presentado ante Bonadio.

Fuente: DyN

Suspendió viaje rumbo a Croacia



Cristina anunció a la Justicia que suspendió su viaje a Croacia, para el que había pedido autorización judicial, porque en Argentina ‘las garantías constitucionales se ven amenazadas‘ y se ‘pretende instalar el control social a través del miedo‘.



Por intermedio de su abogado, Cristina presentó dos escritos en los juzgados de Claudio Bonadio, quien la procesó por ‘dólar futuro‘ y la llamó a indagatoria junto a sus hijos en ‘Los Sauces‘, y en el de Julián Ercolini, que la procesó por asociación ilícita por la concesión de obra pública. Cristina había solicitado permiso en ambos juzgados para tomar vacaciones.