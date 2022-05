El juez Román Parodi dictó la prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros involucrados en los bloqueos de San Nicolás y de esta manera avanza la causa judicial contra Maximiliano Cabaleyro, el jefe de la seccional nicoleña de Camioneros, y Fernando Espíndola. Sin embargo, Parodi los benefició con prisión domiciliaria y deberán utilizar una pulsera electrónica.

En el fallo, el magistrado resolvió "no hacer lugar a la solicitud de libertad en favor de los imputados" y en el segundo punto decidió "convertir en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por los delitos de turbación de la posesión -dos hechos-, coacción en grado de tentativa -dos hechos-, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real". No obstante, les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.

En febrero de 2021, Cabaleyro y Espíndola protagonizaron el bloqueo a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, que tiene 35 empleados. El dueño de esa empresa, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense: "Me vienen a arruinar esos hijos de p.... Qué se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más", dijo, entre lágrimas.

A fines de marzo, la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de los responsables de los bloqueos, aunque la misma se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimó el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados.

El juez Román Parodi está subrogando el juzgado de María Eugenia Maiztegui, la magistrada que inicialmente había pedido la prisión preventiva de los gremialistas y debió pedirse licencia por estrés. Dirigentes de la oposición denunciaron que Maiztegui había sido presionada por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau.